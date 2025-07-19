Где швейцарские министры отметят национальный праздник?
Президент Швейцарии в 2025 году и министр финансов Карин Келлер-Зуттер (Karin Keller-Sutter) примет участие в торжественной церемонии, посвященной национальному празднику Швейцарии, Дню 1 августа, на историческом лугу Рютли (Rütli) в кантоне Ури.
В отличие от большинства других членов Федерального совета, Карин Келлер-Зуттер ограничится только одним традиционным праздничным выступлением. Свою также единственную речь по случаю Дня 1 августа произнесёт и министр иностранных дел Иньяцио Кассис (Ignazio Cassis) — это произойдет на берегу озера Фирвальдштеттерзе (Vierwaldstättersee), в городе Герзау (кантон Швиц). Министр обороны Мартин Пфистер (Martin Pfister), самый «молодой» член Федерального совета, выступит сразу в трёх местах: он примет участие в праздничном бранче на ферме Rimensberg в кантоне Санкт-Галлен, затем отправится в Амрисвиль (кантон Тургау), а завершит день речью во Фрибуре.
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Министр юстиции Беат Янс (Beat Jans) также запланировал три публичных выступления. Утром 1 августа он прибудет в Шаффхаузен, днём его ждут в Альтдорфе (кантон Ури), а вечером — в Виндише (кантон Аргау). Министр транспорта и окружающей среды Альберт Рёшти (Albert Rösti) выступит сразу с шестью речами в течение двух дней — 31 июля и 1 августа. Начнёт он своё путешествие в общине Бассе-Вандлен (Basse-Vendline, кантон Юра), затем выступит в Люцерне. На следующий день он посетит Гомс (кантон Вале), Пьеррафорша (Pierrafortscha, кантон Фрибург), Ле-Планшетт (Les Planchettes, кантон Невшатель) и Обербёльхен (Oberbölchen, кантон Базель-сельский).
Министр внутренних дел Элизабет Бом-Шнайдер (Élisabeth Baume-Schneider) также примет участие в торжествах в течение двух дней: 31 июля она будет в Роршахе (кантон Санкт-Галлен), 1 августа выступит утром в Делле (Delley, кантон Фрибург), а вечером — в городе Треза (Tresa, кантон Тичино). Министр экономики Ги Пармелен (Guy Parmelin) начнёт своё турне речью 31 июля в городе Фюлли (Fully, кантон Вале), 1 августа он примет участие в праздничном бранче на ферме Stüdelihof в кантоне Золотурн, а завершит день в Клостерсе (Klosters, кантон Граубюнден).
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