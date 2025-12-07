Глава МИД Швейцарии: «Подготовить ОБСЕ к перемирию в Украине»

Иньяцио Кассис: «Председательство Швейцарии в ОБСЕ в 2026 году должно подготовить организацию к возможному перемирию в Украине». Keystone-SDA

Иньяцио Кассис: «Председательство Швейцарии в ОБСЕ в 2026 году должно подготовить организацию к возможному перемирию в Украине».

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Foreign minister wants OSCE to be ready for peace in Ukraine Читать далее Foreign minister wants OSCE to be ready for peace in Ukraine

Deutsch de Ignazio Cassis: «Mein Ziel ist, dass wir als OSZE bereit sind» Оригинал Читать далее Ignazio Cassis: «Mein Ziel ist, dass wir als OSZE bereit sind»

Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис (Ignazio Cassis) заявил, что швейцарское председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в 2026 году будет использовано для подготовки к возможному перемирию в Украине. «Моя цель — чтобы ОБСЕ была готова (к такому сценарию)», — сказал Иньяцио Кассис в интервью немецкоязычной швейцарской газете SonntagsBlickВнешняя ссылка.

Он подчеркнул, что возможная договорённость между Россией и Украиной, к которой стремится президент США Дональд Трамп, может состояться «внезапно — как это было с соглашением по Газе». Будучи председателем ОБСЕ в 2026 году, Швейцария определяет для себя, по словам министра, три ключевых направления: укрепление ОБСЕ как площадки укрепления мер взаимного доверия, поиск выхода из затянувшегося бюджетного тупика, в которой оказалась ОБСЕ, и подготовка организации к возможной миротворческой миссии после прекращения огня в Украине.

ОБСЕ, отметил Кассис, способна оперативно направить в эту страну своих наблюдателей, она могла бы осуществлять мониторинг на линии прекращения огня и наблюдать за проведением выборов. Однако нынешняя линия фронта протяжённостью около 1 300 километров делает задачу непростой: «Чтобы охватить всю её протяжённость, (ресурсов) одной ОБСЕ недостаточно — потребуется значительное участие государств-членов организации».

Глава внешнеполитического ведомства Швейцарии также напомнил, что США, крупнейший плательщик в её бюджет, считают, что ОБСЕ, как и другие многосторонние институты, «потеряла компас», и настаивают на сокращении объема финансовых средств, находящихся в ее распоряжении. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе объединяет 57 государств. Все решения принимаются на основе консенсуса: каждое государство обладает правом вето.

До конца 2025 года председателем ОБСЕ остаётся Финляндия. С 1 января 2026 года эстафету принимает Швейцария. На данный момент организация сталкивается с двумя важнейшими нерешёнными вопросами — с утверждением бюджета и определением страны-председателя на 2027 год.

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и затем прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

