Глава МИД Швейцарии: «Подготовить ОБСЕ к перемирию в Украине»
Иньяцио Кассис: «Председательство Швейцарии в ОБСЕ в 2026 году должно подготовить организацию к возможному перемирию в Украине».
Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис (Ignazio Cassis) заявил, что швейцарское председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в 2026 году будет использовано для подготовки к возможному перемирию в Украине. «Моя цель — чтобы ОБСЕ была готова (к такому сценарию)», — сказал Иньяцио Кассис в интервью немецкоязычной швейцарской газете SonntagsBlickВнешняя ссылка.
Он подчеркнул, что возможная договорённость между Россией и Украиной, к которой стремится президент США Дональд Трамп, может состояться «внезапно — как это было с соглашением по Газе». Будучи председателем ОБСЕ в 2026 году, Швейцария определяет для себя, по словам министра, три ключевых направления: укрепление ОБСЕ как площадки укрепления мер взаимного доверия, поиск выхода из затянувшегося бюджетного тупика, в которой оказалась ОБСЕ, и подготовка организации к возможной миротворческой миссии после прекращения огня в Украине.
ОБСЕ, отметил Кассис, способна оперативно направить в эту страну своих наблюдателей, она могла бы осуществлять мониторинг на линии прекращения огня и наблюдать за проведением выборов. Однако нынешняя линия фронта протяжённостью около 1 300 километров делает задачу непростой: «Чтобы охватить всю её протяжённость, (ресурсов) одной ОБСЕ недостаточно — потребуется значительное участие государств-членов организации».
Глава внешнеполитического ведомства Швейцарии также напомнил, что США, крупнейший плательщик в её бюджет, считают, что ОБСЕ, как и другие многосторонние институты, «потеряла компас», и настаивают на сокращении объема финансовых средств, находящихся в ее распоряжении. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе объединяет 57 государств. Все решения принимаются на основе консенсуса: каждое государство обладает правом вето.
До конца 2025 года председателем ОБСЕ остаётся Финляндия. С 1 января 2026 года эстафету принимает Швейцария. На данный момент организация сталкивается с двумя важнейшими нерешёнными вопросами — с утверждением бюджета и определением страны-председателя на 2027 год.
