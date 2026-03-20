Группа Hecht стала триумфатором на Swiss Music Awards
Четыре номинации — четыре награды: для группы Hecht из Люцерна вечер четверга 19 марта на церемонии Swiss Music Awards оказался особенно удачным.
«Для нас это, безусловно, самая важная награда», — сказал фронтмен группы Штефан Бук (Stefan Buck) после того, как коллектив получил свою вторую премию из четырёх за лучшие «живые выступления». По его словам, ощущение, которое даёт концертная сцена, не притупляется никогда, и именно ради этого группа и занимается музыкой.
На церемонии Swiss Music Awards (SMA)Внешняя ссылка, прошедшей на цюрихском стадионе Hallenstadion, рок-поп-группа Hecht получила награды в категориях Best Group, Best Live Act и Best Streaming Artist. Кроме того, любимцы публики получили и приз за Best Hit — за свой исполняемый на швейцарском диалекте летний хит 2025 года Mon Amour.
Внешний контент
Лучшим сольным исполнителем Швейцарии был признан Trauffer. Исполнитель в музыкальном жанре кантри-поп и предприниматель из Бернского Оберланда опередил рокера Гёла (Gölä) и певца Немо (Nemo). Самая известная музыкальная премия Швейцарии Swiss Music Awards вручалась всего в 14 категориях.
Показать больше
Русскоязычная версия материала создана с использованием систем искусственного интеллекта (таких как Deep l или Google Translate), затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch. Использование инструментов автоматического перевода дает нам время для написания большего количества оригинальных аналитических статей. Подробнее по ссылке в этом материале.
Показать больше
Кратко о Культуре от swissinfo.ch
Выбор читателей
Самое обсуждаемое
В соответствии со стандартами JTI
Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch
Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.