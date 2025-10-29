The Swiss voice in the world since 1935
Новости

Давление коллег заставляет работать в офисе

Швейцарцы работают удалённо реже, чем им даже официально разрешено, — в офис их толкает давление со стороны коллег.
Keystone-SDA

К такому выводу пришли ученые Университета Невшателя (Université de Neuchâtel) и Высшей Школы прикладных наук Северо-Западной Швейцарии (Fachhochschule Nordwestschweiz). Об этом сообщили цюрихская газета Tages-Anzeiger и ряд других изданий.

1 минута
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

В среднем сотрудники тех компаний, где удалёнка вообще возможна, работают дома 1,6 дня в неделю. При этом работодатели допускают в среднем 2,4 дня, а сами работники заявляют, что хотели бы проводить дома около 2,3 дня.

По словам автора указанного исследования Лоренца Майера (Laurenz Meier), эта разница объясняется корпоративной культурой: «Толку в том, что мой начальник разрешает мне два дня работать из дома, нет никакого, если никто в моей команде этим правом не пользуется».

«Многие думают, что если они будут оставаться дома чаще других, то это будет выглядеть как недостаток трудовой мотивации», — отметил Лоренц Майер. Другие исследования также показывают, что руководители часто обращают особое внимание на формальное присутствие сотрудников на работе: «Немало людей приходят в офис просто затем, чтобы показать: карьера для них действительно важна».

В Швейцарии всё больше работодателей предлагают работу из дома. Таким образом, они идут вразрез с тенденцией, наблюдаемой у конкурентов за рубежом.

Новости

