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Допустимы ли религиозные символы в школьном классе?

Это событие вновь выдвинуло на первый план принципиальный вопрос: допустимы ли религиозные символы в школе?
Допустимы ли религиозные символы в школе? SRF

Инцидент в городе Эшенбах (Eschenbach SG) в кантоне Санкт-Галлен стал в Швейцарии резонансным событием: молодая мусульманка, носящая головной платок, хотела устроиться на работу в школу Primarschule Goldingen. После протестов некоторых родителей община уступила и не стала нанимать её. Это событие вновь выдвинуло на первый план принципиальный вопрос: допустимы ли религиозные символы в школе?

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Эльмар Плоцца (Elmar Plozza), телеканал SRF / портал Swissinfo
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Согласно позиции Швейцарской ассоциации учителей и учительниц немецкой Швейцарии (Dachverband der Schweizer Lehrerinnen und Lehrer LCHВнешняя ссылка) школа должна оставаться религиозно нейтральной территорией. Как подчёркивает вице-президент ассоциации Кристиан Хуги (Christian Hugi), учителя должны вести себя и выглядеть нейтрально: «К этому относится, например, отказ от ношения религиозных символов».

В классе религиозные символы на одежде учительниц могут оказывать на учеников и учениц моральное воздействие — даже непреднамеренно. «Учителя должны поэтому сохранять нейтральную позицию, с тем чтобы не оказывать влияния на учеников и давать им свободно развиваться», — объясняет Кристиан Хуги в интервью телеканалу SRFВнешняя ссылка.

По его словам, особенно здесь важны два аспекта. Во-первых, речь идёт не только о мусульманском платке. Ассоциация LCH призывает отказаться от любых религиозных символов — будь то крест на цепочке или еврейская кипа. Во-вторых, требование нейтральности распространяется исключительно на учителей, но не на учеников. Последние выступают в качестве частных лиц, а не профессиональных участников учебного процесса.

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Ассоциация директоров школ Швейцарии (Verband der Schweizer Schulleiterinnen und -leiterВнешняя ссылка) в целом придерживается аналогичной позиции, однако делает несколько оговорок. Как указывает её председатель Томас Миндер (Thomas Minder), законодательное регулирование этого вопроса в Швейцарии остаётся весьма неоднозначным: в одних кантонах ношение религиозных символов преподавателями запрещено конституцией, в других существуют лишь рекомендации, а в третьих кантонах вообще нет никаких предписаний. «Это делает ситуацию (в стране) особенно непростой», — подчёркивает Томас Миндер.

Предстоит дискуссия

Кроме того, на практике возможны заметные различия: учителя с крестиком на цепочке зачастую воспринимаются в школах терпимее, чем преподавательницы в хиджабах. Тем не менее, по словам Томаса Миндера, в Швейцарии имеются отдельные случаи, когда мусульманки-учительницы в платках все-таки преподают в средних школах, хотя почти уже 30 лет назад Федеральный суд в Лозанне поддержал запрет на ношение хиджаба одной из учительниц. Однако Ассоциация директоров школ считает, что сегодня этот вопрос следует ещё раз пересмотреть и принять уже какое-то четкое общенациональное решение раз и навсегда. «Дискуссия о том, допустим ли хиджаб в школе или нет, должна вестись на политическом уровне», — настаивает Томас Миндер.

Вероятно, такая политическая дискуссия действительно состоится. Общественная организация «Комитет из Эгеркингена» (Egerkinger KomiteeВнешняя ссылка, запустил в свое время инициативу о запрете строительства новых минаретов, прим. ред. рус.), близкая к правой Швейцарской народной партии (SVP), рассматривает возможность запуска еще одной народной законодательной инициативы, которая запретила бы ношение мусульманских головных платков во всех государственных учебных заведениях Швейцарии — от детского сада до университета, причем как для учениц, так и для преподавательниц. Эта далеко идущая инициатива, без сомнения, указывает телеканал SRF, вызовет широкую политическую дискуссию.

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