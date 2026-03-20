Женева косвенно запретила буркини в общественных бассейнах
Большой совет кантона Женева (Grand Conseil), парламент этого кантона, принял закон, который в итоге исключает ношение буркини в общественных бассейнах.
Буркини — это состоящий из двух частей купальный костюм, закрывающий всё тело; некоторые мусульманки используют его для плавания. Новый закон разрешает теперь только такие купальные костюмы, которые доходят максимум до колен и оставляют руки открытыми.
В тексте нового закона, который в четверг вечером был принят правым большинством в Большом совете кантона Женева, буркини прямо не упоминаются, но фактически именно они и оказываются под запретом. А этот эффект и предусматривался первоначальным законопроектом правой Швейцарской народной партии (SVP).
Партия обосновала свою инициативу соображениями гигиены, а также заявила, что хочет подать сигнал против принуждения женщин к нежелательным для них действиям и против доминирования над ними. Левые депутаты критиковали закон, называя его ксенофобским и указывая, что он фактически вытесняет некоторых мусульманок из общественного пространства.
Русскоязычная версия материала создана с использованием систем искусственного интеллекта (таких как Deep l или Google Translate), затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch. Использование инструментов автоматического перевода дает нам время для написания большего количества оригинальных аналитических статей. Подробнее по ссылке в этом материале.
