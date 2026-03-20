Женева косвенно запретила буркини в общественных бассейнах

Женева косвенно запрещает ношение буркини в бассейнах
Большой совет кантона Женева (Grand Conseil) — парламент этого кантона — принял закон, который в итоге исключает ношение буркини в общественных бассейнах.

Большой совет кантона Женева (Grand Conseil), парламент этого кантона, принял закон, который в итоге исключает ношение буркини в общественных бассейнах.

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

Буркини — это состоящий из двух частей купальный костюм, закрывающий всё тело; некоторые мусульманки используют его для плавания. Новый закон разрешает теперь только такие купальные костюмы, которые доходят максимум до колен и оставляют руки открытыми.

В тексте нового закона, который в четверг вечером был принят правым большинством в Большом совете кантона Женева, буркини прямо не упоминаются, но фактически именно они и оказываются под запретом. А этот эффект и предусматривался первоначальным законопроектом правой Швейцарской народной партии (SVP).

Партия обосновала свою инициативу соображениями гигиены, а также заявила, что хочет подать сигнал против принуждения женщин к нежелательным для них действиям и против доминирования над ними. Левые депутаты критиковали закон, называя его ксенофобским и указывая, что он фактически вытесняет некоторых мусульманок из общественного пространства.

Демократия

Швейцария, прямая демократия и религиозный вопрос

«В условиях прямой демократии религиозным меньшинствам приходится нелегко», — считает швейцарский политолог Адриан Фаттер.

Читать далее Швейцария, прямая демократия и религиозный вопрос

Русскоязычная версия материала создана с использованием систем искусственного интеллекта (таких как Deep l или Google Translate), затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch. Использование инструментов автоматического перевода дает нам время для написания большего количества оригинальных аналитических статей. Подробнее по ссылке в этом материале.

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR