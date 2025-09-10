Заложено новое судно для Тунского озера

Люцернская верфь Shiptec AG построит для транспортной компании BLS Schifffahrt новое пассажирское судно с малой осадкой, предназначенное для навигации по Тунскому озеру. Keystone-SDA

Люцернская верфь Shiptec AG построит для швейцарской транспортной компании BLS Schifffahrt новое пассажирское судно с малой осадкой, предназначенное для навигации по Тунскому озеру.

Ключевая особенность проекта — уменьшенная осадка корпуса, что позволит безопасно маневрировать и выходить в рейс даже при сезонном снижении уровня воды, характерном для зимнего периода. Как сообщили в компании BLS Schifffahrt, судно рассчитано прежде всего на зимнюю эксплуатацию, но также будет усиливать флот в летний сезон и использоваться для специальных рейсов и мероприятий.

Перевозчик намерен расширить круглогодичное транспортное предложение на озере, фиксируя устойчивый рост спроса со стороны как местных жителей, так и туристов. «С вводом этого судна мы подаём яркий сигнал о будущем компании. Мы создаём новые возможности для наших пассажиров и укрепляем позиции региона в качестве круглогодичного туристического направления.

Компания BLS Schifffahrt сегодня эксплуатирует на Тунском и Бриенцском озёрах несколько прогулочных судов, включая исторический колесный пароход Blüemlisalp (на фото). Keystone / Peter Schneider

Инновационная планировка и современная концепция пространства палуб обеспечат многофункциональную, гибкую и комфортную эксплуатацию», — заявил глава BLS Schifffahrt Ян Чермак (Jan Čermák). Проект предусматривает установку гибридной силовой установки, отвечающей современным экологическим и энергетическим стандартам. Вместимость судна составит 700 пассажиров, длина — 55,8 м, ширина — 11,2 м.

Финансовое основание для проекта было заложено 30 ноября 2022 года, когда Большой совет (парламент) кантона Берн утвердил инвестиционный бюджет на приобретение нового судна. Ввод его в эксплуатацию намечен на 2028 год. Компания BLS Schifffahrt сегодня эксплуатирует на Тунском и Бриенцском озёрах несколько прогулочных судов, включая исторический колесный пароход Blüemlisalp и моторные пассажирские суда Berner Oberland и Stadt Thun.

