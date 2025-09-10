The Swiss voice in the world since 1935
Заложено новое судно для Тунского озера

Люцернская верфь Shiptec AG построит для транспортной компании BLS Schifffahrt новое пассажирское судно с малой осадкой, предназначенное для навигации по Тунскому озеру.
Люцернская верфь Shiptec AG построит для транспортной компании BLS Schifffahrt новое пассажирское судно с малой осадкой, предназначенное для навигации по Тунскому озеру. Keystone-SDA

Люцернская верфь Shiptec AG построит для швейцарской транспортной компании BLS Schifffahrt новое пассажирское судно с малой осадкой, предназначенное для навигации по Тунскому озеру.

Этот контент был опубликован на
2 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

Ключевая особенность проекта — уменьшенная осадка корпуса, что позволит безопасно маневрировать и выходить в рейс даже при сезонном снижении уровня воды, характерном для зимнего периода. Как сообщили в компании BLS Schifffahrt, судно рассчитано прежде всего на зимнюю эксплуатацию, но также будет усиливать флот в летний сезон и использоваться для специальных рейсов и мероприятий.

Перевозчик намерен расширить круглогодичное транспортное предложение на озере, фиксируя устойчивый рост спроса со стороны как местных жителей, так и туристов. «С вводом этого судна мы подаём яркий сигнал о будущем компании. Мы создаём новые возможности для наших пассажиров и укрепляем позиции региона в качестве круглогодичного туристического направления.

Компания BLS Schifffahrt сегодня эксплуатирует на Тунском и Бриенцском озёрах несколько прогулочных судов, включая исторический колесный пароход Blüemlisalp (на фото).
Компания BLS Schifffahrt сегодня эксплуатирует на Тунском и Бриенцском озёрах несколько прогулочных судов, включая исторический колесный пароход Blüemlisalp (на фото). Keystone / Peter Schneider

Инновационная планировка и современная концепция пространства палуб обеспечат многофункциональную, гибкую и комфортную эксплуатацию», — заявил глава BLS Schifffahrt Ян Чермак (Jan Čermák). Проект предусматривает установку гибридной силовой установки, отвечающей современным экологическим и энергетическим стандартам. Вместимость судна составит 700 пассажиров, длина — 55,8 м, ширина — 11,2 м.

Финансовое основание для проекта было заложено 30 ноября 2022 года, когда Большой совет (парламент) кантона Берн утвердил инвестиционный бюджет на приобретение нового судна. Ввод его в эксплуатацию намечен на 2028 год. Компания BLS Schifffahrt сегодня эксплуатирует на Тунском и Бриенцском озёрах несколько прогулочных судов, включая исторический колесный пароход Blüemlisalp и моторные пассажирские суда Berner Oberland и Stadt Thun.

Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Мы рассматриваем заметные и важные события в швейцарской экономике в международной перспективе: незаменимый информационный бюллетень для бизнес-лидеров.

Читать далее Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Новости

Стало известно, насколько в 2026 году швейцарские фирмы намерены увеличить заработную плату сотрудников.

Рабочее место

В 2026 году компании планируют повысить зарплаты

Этот контент был опубликован на Стало известно, насколько в 2026 году швейцарские фирмы намерены увеличить заработную плату сотрудников.

Читать далее В 2026 году компании планируют повысить зарплаты
Опухолевые клетки способны перепрограммировать соседние здоровые клетки таким образом, что те начинают поддерживать рост опухоли.

Как рак заставляет здоровые клетки работать на себя

Этот контент был опубликован на Опухолевые клетки способны перепрограммировать соседние здоровые клетки таким образом, что те начинают поддерживать рост опухоли.

Читать далее Как рак заставляет здоровые клетки работать на себя
Гражданское состояние, наличие родительских функций и возраст: ключевые факторы гендерного разрыва в оплате труда в Швейцарии

Замужние женщины получают меньше женатых мужчин

Этот контент был опубликован на Гражданское состояние, наличие родительских функций и возраст: ключевые факторы гендерного разрыва в оплате труда в Швейцарии

Читать далее Замужние женщины получают меньше женатых мужчин
Кантональный парламент Цюриха в понедельник высказался против признания Палестины в качестве самостоятельно государства.

Парламент Цюриха: «Не давать денег террористам»

Этот контент был опубликован на Кантональный парламент Цюриха в понедельник высказался против признания Палестины в качестве самостоятельно государства.

Читать далее Парламент Цюриха: «Не давать денег террористам»
В воскресенье жители страны смогут увидеть лунное затмение. Луна войдёт в земную тень и окрасится в медно-красный цвет.

Где и как лучше всего наблюдать лунное затмение в Швейцарии

Этот контент был опубликован на В воскресенье жители страны смогут увидеть лунное затмение. Луна войдёт в земную тень и окрасится в медно-красный цвет.

Читать далее Где и как лучше всего наблюдать лунное затмение в Швейцарии
Власти кантона Вале представили план действий по восстановлению разрушенной оползнем деревни Блаттен (Blatten).

Адаптация к изменению климата

Где будет снова построена деревня Блаттен?

Этот контент был опубликован на Власти кантона Вале представили план действий по восстановлению разрушенной оползнем деревни Блаттен (Blatten).

Читать далее Где будет снова построена деревня Блаттен?
Сфера услуг создаёт рабочие места, промышленность их сокращает

Рабочее место

Сфера услуг создаёт рабочие места, промышленность сокращает

Этот контент был опубликован на Во втором квартале 2025 года занятость в Швейцарии слегка выросла, прежде всего за счёт развития сферы услуг.

Читать далее Сфера услуг создаёт рабочие места, промышленность сокращает
Швейцарская почта представила новую почтовую марку с изображением флакона для чистящего средства WC-Ente («туалетный утёнок»).

История

Швейцарская почта посвятила марку «туалетному утёнку»

Этот контент был опубликован на Швейцарская почта представила новую почтовую марку с изображением флакона для чистящего средства WC-Ente («туалетный утёнок»).

Читать далее Швейцарская почта посвятила марку «туалетному утёнку»
С 4 по 7 сентября 2025 года курортный регион Ароза (кантон Граубюнден) вновь станет столицей олдтаймеров.

Культура

В Арозе пройдут парад и гонка машин-олдтаймеров

Этот контент был опубликован на С 4 по 7 сентября 2025 года курортный регион Ароза (кантон Граубюнден) вновь станет столицей олдтаймеров.

Читать далее В Арозе пройдут парад и гонка машин-олдтаймеров
Швейцарская общественная радиотелевизионная компания SRF до конца года ликвидирует ещё 66 полных штатных ставок.

Рабочее место

Телерадиоканал SRF сократит 66 рабочих мест

Этот контент был опубликован на Швейцарская общественная радиотелевизионная компания SRF до конца года ликвидирует ещё 66 полных штатных ставок.

Читать далее Телерадиоканал SRF сократит 66 рабочих мест

В соответствии со стандартами JTI

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
Среди жертв катастрофы «Титаника» был и швейцарский фермер Альберт Вирц. Его истории посвящена выставка, организованная в немецком городе Розенхайм.

Печальная судьба швейцарского фермера на борту «Титаника»

Этот контент был опубликован на Среди жертв катастрофы «Титаника» был и швейцарский фермер Альберт Вирц. Его истории посвящена выставка, организованная в немецком городе Розенхайм.

Читать далее Печальная судьба швейцарского фермера на борту «Титаника»
Вершины в регионе курортного города Гриндельвальд были использованы в качестве фона для создания ландшафтов планеты Альдераан в фильме «Звездные войны: Эпизод III — Месть ситхов».

От Бонда до Болливуда: потрясающая Швейцария на большом экране

Этот контент был опубликован на Природные красоты и культурные достопримечательности Швейцарии в мировом кино.

Читать далее От Бонда до Болливуда: потрясающая Швейцария на большом экране
Ravers and an elder woman at the Street Parade in Zurich

Что вас как туриста разочаровало в Швейцарии?

Этот контент был опубликован на Да разве что-то вообще может разочаровать туриста в этой стране? Еще как может! Мы распросили тех, кто испытал такое разочарование лично.

Читать далее Что вас как туриста разочаровало в Швейцарии?
Обстановка в поездах швейцарского национального перевозчика SBB становится все более нелицеприятной: только за месяц осуждены 20 агрессивных пассажиров.

Швейцарский перевозчик SBB: пассажиры стали агрессивнее

Этот контент был опубликован на Обстановка в поездах швейцарского национального перевозчика SBB становится все более нелицеприятной: только за месяц осуждены 20 агрессивных пассажиров.

Читать далее Швейцарский перевозчик SBB: пассажиры стали агрессивнее
длительное воздействие транспортного фона связано с широким спектром негативных последствий для здоровья

Транспортный шум мешает каждому пятому жителю Европы

Этот контент был опубликован на Транспортный шум остаётся одной из главных проблем, связанных с развитием транспортной инфраструктуры Европы.

Читать далее Транспортный шум мешает каждому пятому жителю Европы

