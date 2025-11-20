Издатели франкоязычной Швейцарии подписали соглашение с SRG

Согласно договорённости, ТРК SRG SSR сократит объём своего онлайн-контента, а издатели обязуются выступить против инициативы «200 франков достаточно». Keystone-SDA

Франкоязычная ассоциация частных издателей Médias Suisses ратифицировала соглашение, заключённое в мае 2025 года между швейцарской общественной ТРК SRG SSR и союзом частных издателей немецкоязычной части страны (VSM).

Согласно договорённости, SRG SSR сократит объём своего онлайн-контента, а издатели обязуются выступить против народной инициативы «200 франков достаточно» —законопроекта, требующего снижения тарифа медиасбора Serafe до 200 франков в год с домохозяйства. Эта инициатива поддерживается, в частности, правой Швейцарской народной партией (Schweizerische Volkspartei, SVP / Union démocratique du centre, UDC).

«В мире, где дезинформация и искажённая информация распространяются всё быстрее и быстрее, особое значение приобретает поддержка медиа, обеспечивающих профессиональную журналистику и высокое качество новостей», — заявил президент ассоциации Médias Suisses Стефан Эстиваль (Stéphane Estival). По его словам, общественные и частные медиа должны дополнять друг друга, а не конкурировать. Генеральный директор ТРК SRG SSR Сюзанна Вилле (Susanne Wille) назвала ратификацию этого соглашения «важным сигналом»: «Чтобы сохранить плюрализм СМИ в Швейцарии и укрепить доверие общества к медиа, частные и общественные СМИ обязаны работать вместе».

Соглашение SRG SSR и частных издателей немецких кантонов было представлено в мае 2025 года на «Швейцарском медиафоруме» в Люцерне, но тогда его ещё издатели из франкоязычной части страны в этом соглашении не участвовали. В нём признаётся, что SRG SSR должна иметь свои собственные онлайн-платформы, необходимые для выполнения задач, возлагаемых законом на общественного вещателя (государственных СМИ, напомним, в Швейцарии нет), однако при этом SRG SSR берёт на себя обязательство сосредоточиться прежде всего на текстах и контенте из сферы радио и телевидения.

Указано также, что SRG SSR и дальше будет воздерживаться от размещения рекламы на своих социальных платформах, а использовать внешние платформы, такие как YouTube или Instagram, она будет иметь право только тогда, когда иными способами охватить нужную аудиторию было бы просто невозможно. Портал Swissinfo, входящий в состав SRG SSR, также учтен в этом соглашении. В дальнейшем SRG ограничит объём своих онлайн-текстов на швейцарских языках 2 400 символами. В сфере спорта ТРК сосредоточится на трансляциях и материалах, которые не производятся частными вещателями. Кроме того, SRG SSR обязуется предоставлять частным телекомпаниям «сырые» видеоматериалы без логотипов.

В ответ на эти уступки частные издатели обязуются отказаться от поддержки инициативы «200 франков достаточно», вынесенной на референдум 8 марта 2026 года. «Следствием одобрения инициативы стало бы серьёзное ослабление медийной инфраструктуры страны прежде всего на уровне отдельных языковых регионов с особенно тяжёлыми последствиями для франкоязычной части Швейцарии», — отметили в Médias Suisses. Дистанцировалась от этого соглашения, требуя более жёстких ограничений для SRG SSR, только медиагруппа TX Group. Документ ещё должен получить одобрение Федерального ведомства по вопросам связи (Bundesamt für Kommunikation, BAKOM).

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и прошла редакционную обработку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

