The Swiss voice in the world since 1935
Персональная лента

в систему, чтобы добавить темы в свою ленту.

Войти в систему сейчас
Закладки

в систему, чтобы добавлять статьи в закладки.

Войти в систему сейчас
Международная Женева
Швейцарская дипломатия
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Швейцарская демократия
Информационные войны
Цифровая демократия
Глобальные выборы
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Швейцарская демократия
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Доступ к лекарствам
Инновации в здравоохранении
Агробизнес
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Новостная рассылка
Посмотреть все рассылки
Новости

Из детских садов Цюриха на два месяца убрали игрушки

Член городского совета Цюриха выступает в защиту детских садов без игрушек
Однако такая перемена подходит не каждому ребёнку. Детям с расстройствами аутистического спектра, например, необходима чётко организованная и предсказуемая среда. Keystone-SDA

Вместо конструкторов Lego и кукол у детей остались картонные коробки, куски ткани, верёвки, деревянные планки и разные природные материалы. Городские власти Цюриха считают, что такая временная смена привычной обстановки помогает детям развивать самостоятельность и совершенствовать навыки общения.

Этот контент был опубликован на
3 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

Из детских садов, участвующих в проекте «Детский сад без игрушек» (Spielzeugfreier KindergartenВнешняя ссылка), все обычные игрушки убрали на срок от восьми до десяти недель. В распоряжении детей остаются только картонные коробки, куски ткани, столы, стулья, верёвки, деревянные планки и разные природные материалы.

Цюрихское отделение правоконсервативной Швейцарской народной партии (Schweizerische Volkspartei, SVP) выступило против проекта. Его представители назвали происходящее «экспериментом над детьми» и обвинили городские власти в том, что они намеренно создают для детей стрессовую ситуацию, чтобы повлиять на их поведение.

Читайте также:

Показать больше
Children dancing

Показать больше

Каждый третий детский сад в Швейцарии работает в убыток

Этот контент был опубликован на Таковы результаты впервые проведенного исследования основных бизнес-показателей в области дневного ухода за детьми.

Читать далее Каждый третий детский сад в Швейцарии работает в убыток

Правительство города Цюрих с такой оценкой не согласно. Никто не предлагает отказываться от игрушек вообще: детям лишь на время дают возможность «поиграть иначе». Как показала научная оценка проекта, у некоторых детей произошли «небольшие, но заметные положительные изменения». Они стали спокойнее реагировать на неудачи и разочарования, чаще проявлять инициативу в общении, дольше сохранять концентрацию и внимание, легче находить своё место в группе и лучше понимать чувства других детей.

У значительной части участников, однако, заметных изменений не произошло. Городские власти не считают это неудачей: отрицательных изменений исследование ведь также не выявило. Родители в большинстве своём поддерживают проект. Более 80% опрошенных оценили его положительно или скорее положительно. Лишь однажды период без игрушек пришлось прекратить досрочно. Почему было принято такое решение, городскому правительству неизвестно.

Проект опробовали уже в 57 детсадовских группах

Идея временно оставлять детей без привычных игрушек возникла не в Цюрихе, а в Германии. В Швейцарии такой проект впервые провели в 2002 году в кантоне Аргау. В кантоне Цюрих его начали реализовывать в 2013 году, а в самом городе — в 2021/2022 учебном году. С тех пор в проекте приняли участие 57 детсадовских групп.

Однако такая перемена подходит не каждому ребёнку. Детям с расстройствами аутистического спектра, например, необходима чётко организованная и предсказуемая среда. Поэтому перед началом проекта педагоги должны оценить, не возникнут ли у кого-либо из детей особые трудности. Решение о том, убирать ли игрушки сразу на несколько недель, руководство детсадов и педагоги принимают совместно.

Читайте также:

Показать больше
Заводить ребенка в Швейцарии - это удовольствие совсем не дешевое.

Показать больше

Образование

Сады и ясли в Швейцарии стоят все дороже

Этот контент был опубликован на Некоторые семьи вынуждены тратить до половины своих доходов на организацию ухода за своими детьми вне дома.

Читать далее Сады и ясли в Швейцарии стоят все дороже
Показать больше
Мальчики на школьной площадке, сидящие за смартфонами

Показать больше

Образование

Учителя в Швейцарии сомневаются в пользе запрета смартфонов в школах

Этот контент был опубликован на Почему учителя, то есть все те, кто каждый день работает с детьми в классе, не уверены, что такой запрет был бы правильным решением?

Читать далее Учителя в Швейцарии сомневаются в пользе запрета смартфонов в школах
Показать больше
Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Показать больше

Демография

Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется.

Читать далее Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Перевод с немецкого. Русскоязычная версия под редакцией НК, ИП, АП.

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Новости

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR