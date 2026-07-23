Из детских садов Цюриха на два месяца убрали игрушки

Однако такая перемена подходит не каждому ребёнку. Детям с расстройствами аутистического спектра, например, необходима чётко организованная и предсказуемая среда. Keystone-SDA

Вместо конструкторов Lego и кукол у детей остались картонные коробки, куски ткани, верёвки, деревянные планки и разные природные материалы. Городские власти Цюриха считают, что такая временная смена привычной обстановки помогает детям развивать самостоятельность и совершенствовать навыки общения.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Zurich city council defends ‘toy-free’ kindergarten initiative Читать далее Zurich city council defends ‘toy-free’ kindergarten initiative

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Из детских садов, участвующих в проекте «Детский сад без игрушек» (Spielzeugfreier KindergartenВнешняя ссылка), все обычные игрушки убрали на срок от восьми до десяти недель. В распоряжении детей остаются только картонные коробки, куски ткани, столы, стулья, верёвки, деревянные планки и разные природные материалы.

Цюрихское отделение правоконсервативной Швейцарской народной партии (Schweizerische Volkspartei, SVP) выступило против проекта. Его представители назвали происходящее «экспериментом над детьми» и обвинили городские власти в том, что они намеренно создают для детей стрессовую ситуацию, чтобы повлиять на их поведение.

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Правительство города Цюрих с такой оценкой не согласно. Никто не предлагает отказываться от игрушек вообще: детям лишь на время дают возможность «поиграть иначе». Как показала научная оценка проекта, у некоторых детей произошли «небольшие, но заметные положительные изменения». Они стали спокойнее реагировать на неудачи и разочарования, чаще проявлять инициативу в общении, дольше сохранять концентрацию и внимание, легче находить своё место в группе и лучше понимать чувства других детей.

У значительной части участников, однако, заметных изменений не произошло. Городские власти не считают это неудачей: отрицательных изменений исследование ведь также не выявило. Родители в большинстве своём поддерживают проект. Более 80% опрошенных оценили его положительно или скорее положительно. Лишь однажды период без игрушек пришлось прекратить досрочно. Почему было принято такое решение, городскому правительству неизвестно.

Проект опробовали уже в 57 детсадовских группах

Идея временно оставлять детей без привычных игрушек возникла не в Цюрихе, а в Германии. В Швейцарии такой проект впервые провели в 2002 году в кантоне Аргау. В кантоне Цюрих его начали реализовывать в 2013 году, а в самом городе — в 2021/2022 учебном году. С тех пор в проекте приняли участие 57 детсадовских групп.

Однако такая перемена подходит не каждому ребёнку. Детям с расстройствами аутистического спектра, например, необходима чётко организованная и предсказуемая среда. Поэтому перед началом проекта педагоги должны оценить, не возникнут ли у кого-либо из детей особые трудности. Решение о том, убирать ли игрушки сразу на несколько недель, руководство детсадов и педагоги принимают совместно.

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