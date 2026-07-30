Как швейцарские министры отметят День 1 августа
В этом году все семь членов Федерального совета также отправятся по регионам страны, чтобы лично поздравить граждан с Национальным праздником.
Выступать перед жителями страны с речами по случаю Дня 1 августа — давняя традиция. Некоторые из таких обращений вошли в историю и со временем приобрели почти легендарный статус. В этом году все семь членов Федерального совета — правительства Швейцарии — также отправятся в разные регионы страны, чтобы лично поздравить граждан с Национальным праздником.
У президента Швейцарии Ги Пармелена (Guy Parmelin) запланированы четыре выступления. Однако ещё более насыщенная программа ожидает министра транспорта Альберта Рёшти (Albert Rösti): он примет участие в пяти праздничных мероприятиях. Ги Пармелен начнёт праздник вечером 31 июля в своём родном кантоне Во. Представитель Швейцарской народной партии (SVP), он выступит в городе Ренан.
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Утром 1 августа он примет участие в традиционном фермерском завтраке Buurezmoorge в Хильдисридене в кантоне Люцерн, а затем отправится на луг Рютли в кантоне Ури — место, которое называют «колыбелью Швейцарии». Там Швейцарское объединение народного костюма (Schweizerische Trachtenvereinigung) отметит своё столетие. Вечером Ги Пармелен вернётся в кантон Во. Его последнее выступление в рамках Дня 1 августа состоится в общине Эссертин-сюр-Роль.
Самая насыщенная программа подготовлена для министра транспорта и коммуникаций Альберта Рёшти, также представляющего Швейцарскую народную партию. У него запланированы пять выступлений. Днём 31 июля он сначала обратится к жителям Феральтдорфа в кантоне Цюрих, а затем выступит в долине Валь-Мюстаир в кантоне Граубюнден. Утро 1 августа Альберт Рёшти встретит в Санкт-Морице, после чего отправится в родной кантон Берн. Там он выступит в Зигрисвиле и Ютендорфе.
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Насыщенная программа ожидает и министра обороны Мартина Пфистера (Martin Pfister). У представителя партии «Центр» запланированы четыре выступления: 31 июля он произнесёт праздничную речь в городе Роршах в кантоне Санкт-Галлен. На следующий день он посетит сразу три места: свою родную общину Бар в кантоне Цуг, затем долину Бленио в кантоне Тичино и деревню Гуарда в кантоне Граубюнден.
Министр внутренних дел Элизабет Бом-Шнайдер (Elisabeth Baume-Schneider), представляющая Социал-демократическую партию, будет произносить праздничные речи два дня подряд. Вечером 31 июля она выступит в Люцерне, а 1 августа примет участие в традиционном фермерском завтраке Buurezmorge в Боэкуре, расположенном в её родном кантоне Юра. Министр юстиции Беат Янс (Beat Jans), также представляющий Социал-демократическую партию, вечером 31 июля произнесёт официальную праздничную речь в Тервиле в кантоне Базель-сельский.
На следующий день он выступит в Бимбахе, расположенном в бернском регионе Эмменталь, а вечером примет участие в праздничных мероприятиях в Женеве. Министр финансов Карин Келлер-Зуттер (Karin Keller-Sutter) и министр иностранных дел Иньяцио Кассис (Ignazio Cassis) выступят только в сам Национальный праздник. Представляющая партию «Либералы» (FDP) Карин Келлер-Зуттер утром примет участие в торжествах в коммуне Крадольф-Шёненберг в кантоне Тургау, после чего отправится в Мендризио в кантоне Тичино. Иньяцио Кассис произнесёт праздничные речи в Дюдингене в кантоне Фрибур и в Аванше в кантоне Во.
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