Кантон Санкт-Галлен отказался от обязательной вакцинации

Теперь власти заявляют, что «вероятность практического применения такой меры невелика». Keystone-SDA

Правительство кантона Санкт-Галлен изъяло из нового закона о здравоохранении положение, которое позволило бы властям в ситуации серьёзной эпидемиологической опасности вводить обязательную вакцинацию для отдельных групп населения. Теперь власти заявляют, что вероятность практического применения такой меры невелика.

Правительство кантона Санкт-Галлен утвердило новый «Закон о здравоохранении» (Gesundheitsgesetz). После заметного общественного сопротивления и критики из текста закона убрали положение о возможной обязательной вакцинации. Теперь кантональное правительство заявляет, что вероятность реального применения такой меры невелика. Как сообщает телеканал SRF, глава Департамента (министерства) здравоохранения кантона Санкт-Галлен Бруно Даманн (Bruno Damann) получил на проект нового закона о здравоохранении около 2 500 откликов.

«Это новый рекорд», — так он подвёл итоги общественного обсуждения проекта закона ещё в начале 2026 года. Многие частные лица и организации критически высказались против планируемой нормы об обязательной вакцинации. Правовой основой для такой нормы должен был бы стать федеральный Закон об эпидемиях (Epidemiengesetz). Власти кантона Санкт-Галлен хотели получить возможность объявлять отдельные прививки обязательными в случае «наличия серьёзной опасности, например для определённых профессиональных групп или для особо уязвимых людей».

За нарушение такой обязанности предполагался штраф до 20 тыс. франков. Однако правительство столкнулось с очень сильным общественным сопротивлением, в том числе в СМИ. Отказ от «обязательной вакцинации» вылился даже в демонстрацию: участники движения Mass-Voll прошли по центру Санкт-Галлена с символическими алебардами. К критике присоединились и многие политические партии. Одним из спорных пунктов был размер штрафа. Правительство объясняло, что размер штрафа зависел бы от дохода и не был бы фиксированной величиной.

Без шансов в парламенте

Швейцарскую народную партию (Schweizerische Volkspartei, SVP) раздражало и то, что правительство кантона Санкт-Галлен (St. Galler Regierungsrat) могло бы единолично принимать решение об обязательной вакцинации. В партии «Либералы» (FDP.Die Liberalen) требовали более прозрачной и активной коммуникации со стороны властей, особенно с учётом опыта пандемии коронавируса. Социал-демократическая партия Швейцарии (SP) указывала, что для каждой прививки необходимо согласие самого человека. Многих раздражало и само выражение «обязательная вакцинация» (Impfpflicht).

Довольно быстро стало понятно, что в таком виде законопроект почти не имеет шансов в парламенте. Уже после процедуры общественного обсуждения закона (Vernehmlassung) правительство дало понять, что может снова убрать этот пункт из текста закона. Теперь оно окончательно отказалось от такой нормы. «Решающим фактором стала, среди прочего, и нынешняя низкая вероятность того, что обязанность пройти вакцинацию действительно пришлось бы применять», — говорится в официальном пресс-релизе кантональных властей.

В других кантонах, например в Базеле-сельском, Базеле-городском, Аппенцелле-Внешнем (Appenzell Ausserrhoden), Граубюндене, Золотурне, Цуге, Нидвальдене и Цюрихе (Zürich) власти могут вводить обязательную вакцинацию для определённых групп. Эти кантоны также опираются на федеральный Закон об эпидемиях (Epidemiengesetz des Bundes), который требует в качестве условия для введения режима обязательной вакцинации наличия «серьёзной опасности» (erhebliche Gefahr). В то же время в ряде кантонов, в том числе в Гларусе, Аргау, Тургау и Берне, такой нормы об обязательной вакцинации нет.

Как мы используем ИИ Русскоязычная версия материала создана с использованием систем искусственного интеллекта (таких как Deepl или Google Translate), затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch. Использование инструментов автоматического перевода дает нам время для написания большего количества оригинальных аналитических статей. Подробнее по ссылке в этом материале.

