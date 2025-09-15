Когда надо начинать учить французский?

Кантональный парламент (Kantonsrat) большинством голосов (108 голосов против 64) направил правительству кантональную инициативу (Motion), выдвинутую партиями «Центр» (Die Mitte), Евангелической народной партией (Evangelische Volkspartei der Schweiz, EVP), Швейцарской народной партией (Schweizerische Volkspartei, SVP) и «Зелёными либералами» (Grünliberale Partei, GLP).
Тем самым парламент поручил правительству кантона Цюрих в течение двух лет подготовить необходимые законодательные основы для того, чтобы французский язык преподавали теперь начиная только с уровня Oberstufe (средняя школа), а не с 5-го класса, как это происходит сегодня. Правительство кантона ранее отклоняло эту инициативу.
«Раннее введение второго национального языка не принесло ожидаемого результата», — заявила депутат Катрин Видлер (Kathrin Wydler, Die Mitte), одна из авторов инициативы. По её словам, более позднее начало преподавания французского должно улучшить результаты обучения, повысить мотивацию и снизить нагрузку на школьников.
На протяжении уже долгого времени учителя начальной школы и первой ступени средней школы (Sekundarstufe I) жалуются в Цюрихе на то, что знания французского у учеников после окончания начальной школы остаются весьма скромными. Авторы инициативы подчеркнули, что «это весьма печально».
