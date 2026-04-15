Коммерческий транспорт снова ускоряет темп в Швейцарии
После слабого 2025 года швейцарский рынок новых коммерческих автомобилей в первом квартале 2026 года снова показал заметное развитие. Одновременно продолжила увеличиваться и доля новых тяжёлых грузовых машин с полностью электрическим приводом.
С января по март 2026 года в Швейцарии были введены в эксплуатацию 9 406 новых коммерческих автомобилей. Об этом сообщил союз швейцарских автоимпортёров Auto Schweiz. Это на 6,7% больше, чем за тот же период годом ранее. В сегменте тяжёлых коммерческих автомобилей массой свыше 3,5 тонны увеличение составило почти 16%.
Доля полностью электрических машин среди тяжёлых коммерческих автомобилей достигла в первом квартале 26,8%. Иными словами, как подчёркивает Auto Schweiz, уже каждый четвёртый новый грузовик в стране ездит на электротяге. По оценке этого отраслевого союза, активный спрос в этом сегменте объясняется действующей системой господдержки электрических тяжёлых грузовиков.
Иначе выглядит ситуация в сегменте лёгкого коммерческого транспорта — то есть фургонов и лёгких седельных тягачей полной массой до 3,5 тонны. Там увеличение продаж оказалось значительно более медленным. По-прежнему «с затянутым ручным тормозом» развивается и сегмент так называемых автомобилей категории Bourgeois. Речь идёт об электрических фургонах, которые из-за веса батареи имеют полную массу от 3,5 до 4,25 тонны, но при этом приравниваются к лёгкому коммерческому транспорту.
Эта категория получила название по имени бывшего депутата Национального совета Жака Буржуа (Jacques Bourgeois). Он в своё время предложил сделать исключение из стандартного лимита полной массы в 3,5 тонны для электрических фургонов, чей вес из-за батареи может достигать 4,25 тонны.
Как отмечает Auto Schweiz, законодатели и политики уже признали, что для ускорения перехода на безэмиссионные фургоны необходимо устранить ещё ряд препятствий. Недавно завершилось общественное обсуждение новых нормативных послаблений для автомобилей категории Bourgeois и их водителей. Сейчас Федеральный совет Швейцарии анализирует поступившие ответы.
Русскоязычная версия материала создана с использованием систем искусственного интеллекта (таких как Deepl или Google Translate), затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch. Использование инструментов автоматического перевода дает нам время для написания большего количества оригинальных аналитических статей. Подробнее по ссылке в этом материале.
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.