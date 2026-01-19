Кран-Монтана: адвокаты супругов Моретти заявили о «лжи» и утечках

Адвокаты супругов Моретти заявили о «лжи» и утечках информации, сопровождающих продолжающееся расследование причин катастрофы. Keystone-SDA

Адвокаты супругов Моретти, управлявших баром Constellation, полностью выгоревшим в Кран-Монтане, заявили о «лжи» и утечках информации, сопровождающих продолжающееся расследование причин катастрофы.

Пожар в этом баре унес в новогоднюю ночь 40 жизней, более 100 человек получили травмы, многие — тяжёлые ожоги. В этой ситуации представители супружеской пары Моретти, управлявших баром, призвали прокуратуру кантона Вале «устоять перед давлением», которое, по их словам, создают «многочисленные публичные комментарии (причин несчастья)».

В воскресенье 18 января 2026 года, выступая перед журналистами, адвокаты Яэль Айя (Yaël Hayat), Николя Майер (Nicola Meier) и Патрик Мишо (Patrick Michod) заявили, что их подзащитные «потрясены» трагедией и что, будучи владельцами этого бара, они считают всех погибших «своими погибшими».

По словам адвокатов, Жак Моретти (Jacques Moretti) и Джессика Моретти (Jessica Moretti) стали объектами «мстительности», которая «не имеет ничего общего с правосудием». Они также подчеркнули, что их подзащитные «не намерены уклоняться от правосудия» и хотят «чтобы оно свершилось».

Адвокаты осудили «ложь» и «злоупотребления», которыми сопровождался начальный этап расследования причин и обстоятельств пожара. В качестве примера они привели «ложное видео», на котором якобы видно, как Джессика Моретти первой выбегает из бара с кассовым аппаратом в руках. В интервью швейцарской франкоязычной телерадиокомпании RTS адвокаты также отрицали, что во время пожара аварийные выходы были заперты.

«Аварийный выход был оснащён так называемой „панической“ ручкой (panic handle), которую невозможно закрыть или заблокировать», — заявил адвокат Николя Майер. Он добавил также, что в кантоне Вале действуют официальные нормы по требуемой ширине лестниц в таких заведениях, и, по его словам, бар супругов Моретти этим требованиям соответствовал.

Как заявил адвокат Патрик Мишо, они также получили от поставщика информацию о том, что поролоновый материал, использованный в баре, пригоден для объекта, открытого для массовой публики. Кроме того, он прямо уточнял у поставщиков, представляет ли этот поролон какие-либо риски. По словам адвокатов, муниципалитет несколько раз инспектировал помещение и при последующих проверках не высказывал возражений в отношении этого утеплителя.

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

