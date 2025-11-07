Кто заплатит за ущерб после беспорядков в Берне?

В Берне всё ещё продолжается оценка финансовых убытков, возникших в результате беспорядков на пропалестинской демонстрации.

В Берне всё ещё продолжается оценка финансовых убытков, возникших в результате беспорядков на пропалестинской демонстрации.

После инцидентов, произошедших во время акции в поддержку Палестины, в городское правительство поступило несколько депутатских запросов (так называемые Kleine Anfragen). Члены городского парламента потребовали разъяснений — в частности, кто возместит нанесённый ущерб. Однако, как сообщило правительство города Берна (Gemeinderat), этот вопрос пока остаётся открытым.

Полиция, как сообщают СМИ, продолжает расследование, а процесс оценки материального ущерба ещё не завершён. Власти отмечают, что тщательная реконструкция событий займёт некоторое время, поэтому делать конкретные выводы пока рано. Размер ущерба, который должны будут покрыть страховые компании, будет зависеть от обстоятельств каждого отдельного случая.

Городская администрация уже через несколько дней после беспорядков направила письма пострадавшим с рекомендацией подать соответствующие заявления. От имени города иск также был подан. Фракцию партии «Либералы» (FDP.Die Liberalen) особенно интересовал вопрос, могут ли владельцы магазинов в центре города рассчитывать на компенсацию упущенной из-за демонстрации коммерческой выгоды. Однако, как ответил Gemeinderat, законных оснований для таких выплат не существует. Не предусмотрены и компенсации за незастрахованный ущерб.

В ответе на другой запрос, направленный представителями Швейцарской народной партии (Schweizerische Volkspartei, SVP), городское правительство сообщило, что общий ущерб, по предварительным и осторожным оценкам, вероятно, превысит миллион франков. Власти Берна намерены добиться, чтобы расходы на действия полиции частично возложили на виновных в насилии и на организаторов демонстрации. Однако это будет возможно в том случае, если конкретные ответственные лица будут точно установлены. В случае вынесения обвинительных судебных решений городская администрация пообещала рассмотреть возможность взыскания этих затрат в индивидуальном порядке.

