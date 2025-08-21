The Swiss voice in the world since 1935
Лозаннская EPFL помогает разоблачать пропаганду

Новая технология значительно облегчит задачу модерации контента и отфильтровывания пропаганды.
Команда Федеральной политехнической школы Лозанны (École polytechnique fédérale de Lausanne, EPFL) разработала алгоритм, который поможет автоматически выявлять пропаганду в мессенджере Telegram. Такая технология значительно облегчит задачу модерации контента.

Телеканал SRF / портал Swissinfo
Как говорится в сообщении EPFLВнешняя ссылка, в некоторых странах, таких как Россия и Украина, Telegram является одной из важнейших информационных платформ. Модерация контента там осуществляется теми, кто управляет той или иной группой, или каналом. Независимой же инстанции для проверки фактов не существует. По этой причине модераторы устанавливают собственные правила сообщества и нередко вынуждены вручную удалять нежелательный контент.

У них есть конечно доступ к соответствующему программному обеспечению, но оно зачастую основано на очень простых критериях-фильтрах, будучи ориентированным, например, на выявление нецензурной брани. Новый алгоритм, представленный в недавнем исследовании, был разработан учёными из EPFL и Института Макса Планка в сотрудничестве с Рурским университетом Бохума (ФРГ). Он позволяет идентифицировать аккаунты, которые систематически распространяют пропаганду в Telegram.

Швейцарский ИИ

Как швейцарский проект на Reddit превратился в скандал

Этот контент был опубликован на Скандальное исследование на платформе Reddit высветило этические и методологические вызовы, с которыми сталкиваются исследования в цифровом пространстве.

«Одним из самых заметных признаков таких аккаунтов является то, что они публикуют свои сообщения с одинаковыми формулировками в разных местах, иногда на нескольких каналах. Обычные аккаунты создают уникальные сообщения, пропагандистские же аккаунты формируют крупные сети, многократно распространяющие один и тот же контент». Об этом Кармела Тронкосо (Carmela Troncoso) из EPFL рассказала в интервью швейцарскому франкоязычному радио RTS.

Эксперты-программисты использовали эти повторения, для того чтобы создать и наладить автоматизированный механизм распознавания веерных рассылок. Для этого в общей сложности было проанализировано 13,7 млн комментариев из 13 Telegram-каналов, посвящённых политике и текущим событиям. В итоге около 1,8 процента сообщений были классифицированы как пропаганда. Большинство из них исходило из пророссийской части сети, заметно меньшая часть — из проукраинской.

Все по теме Наука

Все по теме Наука

Швейцарские научные исследования в международном контексте: наша рассылка расскажет вам об актуальных событиях в четкой и компактной форме. Не теряй любопытства!

Дезинформационные кампании и так называемые «операции влияния» всё чаще направлены непосредственно на Швейцарию.

Информационные войны

Как Швейцария и другие страны противостоят дезинформации

Этот контент был опубликован на Как Швейцария реагирует на угрозу гибридной войны, и каким опытом в этой сфере располагают Швеция, Франция и Великобритания?

Дебаты
Ведёт: Яннис Маврис

Каким вы видете будущее вашего континента?

Расскажите нам: где вы живёте? В какую сторону, по вашему мнению, движется развитие вашего региона и континента?

Дебаты
Ведёт: Марк Лойтенэггер

Какова ситуация в вашей стране с доступностью жилья?

Ситуация в Европе с жилой собственностью может быть очень разной: в Швейцарии она одна, в Украине совсем иная. Расскажите нам о своем опыте!

Дебаты
Ведёт: Беньямин фон Виль

Как вы относитесь к общественной собственности на средства производства?

Современные научные теории, а главное – практика, говорят, о том, что общественная собственность вовсе не обязательно предполагают тоталитаризм и нищету.

Новости

Оно прослеживает происхождение всех семей долины Эрэн (Val d'Hérens) вплоть до их общего предка, жившего более 230 000 лет назад.

История

В Швейцарии выросло необычное древо — генеалогическое

Этот контент был опубликован на Оно прослеживает происхождение всех семей долины Эрэн (Val d'Hérens) вплоть до их общего предка, жившего более 230 000 лет назад.

После выхода на пенсию она решила открыть в Берне кофейню, где будут предлагаться ещё и бесплатные консультации по различным жизненным вопросам.

Бывшая шеф полиции Швейцарии откроет кафе в Берне

Этот контент был опубликован на После выхода на пенсию она решила открыть в Берне кофейню, где будут предлагаться ещё и бесплатные консультации по различным жизненным вопросам.

По уровню безопасности он уступает лишь Лейпцигу и Мюнхену, тогда как Франкфурт и Берлин остались позади.

Рабочее место

Цюрихский аэропорт безопаснее Женевы и Базеля

Этот контент был опубликован на По уровню безопасности он уступает лишь Лейпцигу и Мюнхену, тогда как Франкфурт и Берлин остались позади.

Это следует из доклада финансово-сервисного центра VZ VermögensZentrum: начиная с 2002 года объём пенсионных выплат снизился на 16%.

Рабочее место

Швейцарцы стали получать гораздо меньшую пенсию

Этот контент был опубликован на Это следует из доклада финансово-сервисного центра VZ VermögensZentrum: начиная с 2002 года объём пенсионных выплат снизился на 16%.

Об этом заявил министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис, подчеркнув опыт, который уже накопила Швейцария в этой области.

Швейцария «более чем готова» принять саммит по Украине

Этот контент был опубликован на Об этом заявил министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис, подчеркнув опыт, который уже накопила Швейцария в этой области.

«Встреча президента Украины и президента России должна состояться в Европе, лучше всего в Женеве».

Встреча Зеленского и Путина: Макрон предложил Женеву

Этот контент был опубликован на «Встреча президента Украины и президента России должна состояться в Европе, лучше всего в Женеве».

Компания Lufthansa может закупить новые самолёты Boeing через Швейцарию, а это поможет повлиять на торговый баланс Швейцарии и США

Глобальная торговля

Lufthansa закупит новые «Боинги» через Швейцарию?

Этот контент был опубликован на Компания Lufthansa может закупить новые самолёты Boeing через Швейцарию, а это поможет повлиять на торговый баланс Швейцарии и США

Избиратели согласились выделить кредит в размере 38 млн франков и предоставить финансовых гарантий ещё на 20 млн.

Самый высокогорный аэропорт Европы будет перестроен

Этот контент был опубликован на Избиратели согласились выделить кредит в размере 38 млн франков и предоставить финансовых гарантий ещё на 20 млн.

Во время телефонного разговора с президентом Швейцарии Дональд Трамп требовал выплатить конкретную сумму.

Глобальная торговля

Дональд Трамп требовал от Швейцарии денег

Этот контент был опубликован на Во время телефонного разговора с президентом Швейцарии Дональд Трамп требовал выплатить конкретную сумму.

В Швейцарии может быть вновь разрешено строительство атомных электростанций: несмотря на критику со стороны партий левого центра.

Швейцарская политика

Кабмин Швейцарии хочет разрешить строительство новых АЭС

Этот контент был опубликован на В Швейцарии может быть вновь разрешено строительство атомных электростанций: несмотря на критику со стороны партий левого центра.

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Избирательный участок в городе Скопье, май 2024 года: Швейцария уже 15 лет оказывает парламенту Северной Македонии поддержку по административным и юридическим вопросам. Alexandros Avramidis / Reuters

Как Швейцария будет продвигать и защищать демократию за рубежом

Этот контент был опубликован на Закреплённый в Конституции мандат обязывает Швейцарию поддерживать демократию по всему миру. Чего в итоге смог добиться Берн? И как ему действовать дальше?

Российская дезинформация в Швейцарии.

Как Швейцария стала заложницей российской пропаганды 

Этот контент был опубликован на Как показала практика, нейтралитет Швейцарии не помешал ей стать мишенью для фейковых новостей и пропаганды из Москвы. Объясняем почему.

Дебаты
Ведёт: Беньямин фон Виль

Представляет ли дезинформация для прямой демократии особую угрозу?

Считаете ли вы, что дезинформация особенно опасна для обществ, граждане которых могут непосредственно принимать решения по важным политическим вопросам?

Эксперты выражают обеспокоенность: эта платформа «плохо» влияет на молодежь и на демократические ценности. Запретить? Швейцария против.

Запрещать или регулировать? Швейцария ищет свой путь в отношении TikTok

Этот контент был опубликован на Эксперты выражают обеспокоенность: эта платформа «плохо» влияет на молодежь и на демократические ценности.

Посетительница выставки Mobile World Congress в Барселоне (2024 год) тестирует упрощенную виртуальную версию своего собственного сердца. EPA/Alejandro Garcia

«Цифровые аватары-двойники»: идея для демократии в Швейцарии и не только

Этот контент был опубликован на В науке цифровые копии-модели давно применяются на практике. А если перенести эту технологию в сферу политики?

