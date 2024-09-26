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Медстраховка в Швейцарии снова в 2025 году подорожает

Страховые взносы в фонды медицинского страхования вырастут в Швейцарии в 2025 году в среднем на 6%.
Страховые взносы в фонды медицинского страхования вырастут в Швейцарии в 2025 году в среднем на 6%. Keystone-SDA

Страховые взносы в фонды медицинского страхования (ОМС) вырастут в Швейцарии в 2025 году в среднем на 6%. Средний ежемесячный взнос составит 378,70 швейцарских франков. Об этом в четверг 26 сентября 2024 года сообщило Федеральное Ведомство здравоохранения (BAG, подразделение МВД, в Швейцарии нет отдельного Минздрава).

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

По данным BAG, среднемесячный страховой взнос ОМС рассчитывается путем суммирования всех страховых взносов, уплаченных в Швейцарии, и деления их на количество застрахованных лиц. Для взрослых страховой взнос вырастет на 25,30 франков и составит в 2025 году 449,2 франка, молодые взрослые должны будут платить на 16,1 франка больше, то есть 314,1 франка. Средний размер страхового взноса для детей вырастет на 6,50 франков и составит 117,9 франка.

Это означает, что повышение состоится, но оно все-таки будет меньше, чем в этом году, когда оно составило сразу 8,7 процента. Увеличение страховых взносов связано, как указывает BAG, с увеличением стоимости медицинского страхования, кроме того, в 2023 году расходы на медицину в стране увеличивались быстрее даже, чем в среднем они увеличивались в последние годы, то есть темпы роста постоянно увеличиваются.

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Так, для примера, за первые шесть месяцев 2024 года расходы на медицину снова выросли, причем в прошлом году в это же время они тоже увеличились, но были ещё на 4,1% меньше. По данным BAG медицинские страховщики ожидают, что в следующем 2025 году расходы на медуслуги вырастут на 4,2 процента. К такому резкому увеличению расходов привели новые лекарства и методы лечения, а также увеличение спроса на медуслуги.

Свою роль играет и перевод многих стационарных процедур на амбулаторный формат. Этот шаг имеет свой медицинский смысл и в целом снижает расходы. Однако амбулаторное лечение финансируется только за счет обязательного медицинского страхования, так что такой переход все равно приводит к увеличению финансовой нагрузки на застрахованных лиц.

По мнению BAG в будущем 2025 году расходы на медицину будут продолжать увеличиваться, в том числе, из-за старения населения. Конечно, если мы хотим добиться стабильного финансирования системы здравоохранения, указывают чиновники, необходимо не только увеличивать доходы, но и сокращать расходы.

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Как предупреждает BAG, сокращение расходов — это постоянная задача, которую должны решать снова и снова самые разные игроки в разных сферах. К началу 2024 года резервы фондов медицинского страхования ОМС сократились с 8,5 до 7,3 млрд франков. Основной причиной этого чиновники BAG называют тот факт, что в 2023 году расходы на медицину выросли сильнее, чем ожидалось на момент установления в 2022 году новых тарифов страховых взносов.

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