Министр обороны Швейцарии высоко оценил оборону Финляндии

Министр обороны Швейцарии Мартин Пфистер (Martin Pfister) во время поездки в Финляндию на месте знакомился с ситуацией в области безопасности на границе с Россией. По его словам, темпы перевооружения Финляндии произвели на него большое впечатление.

Как сообщает телеканал SRFВнешняя ссылка, министр обороны Финляндии Антти Хяккянен (Antti Häkkänen) охарактеризовал ситуацию на границе с Россией как «очень угрожающую». По мнению Мартина Пфистера, Швейцарии следует сделать из этих оценок свои выводы. По его словам, в Финляндии безопасность считают делом не только армии, но и всего государства и общества. Кроме того, в этой стране, где действует система всеобщей воинской обязанности, многие граждане готовы оставаться служить в резерве даже до 65 лет.

Он подчеркнул, что и в Швейцарии есть готовность вкладывать средства в безопасность. Однако одновременно Мартин Пфистер признал, что Финляндия и другие страны продвигаются в вопросах перевооружения заметно быстрее. В то же время, добавил он, его зарубежные коллеги с пониманием относятся к тому, что политические процессы в Швейцарии идут медленнее. По предположению Мартина Пфистера, это связано и с тем, что швейцарское общество воспринимает угрозы не так остро, как жители стран, непосредственно соседствующих с государством, ведущим войну.

Требуется больше времени

«Швейцария давно живёт в мире. Поэтому для того, чтобы тема безопасности стала для нашего общества полноценным приоритетом, нам требуется больше времени», — отметил он. При этом, по словам Мартина Пфистера, в швейцарском обществе он всё же ощущает готовность действовать — «разумеется, в рамках политики нейтралитета». Речь, как он пояснил, может идти, например, о миротворческих миссиях или разминировании.

На этой неделе министр обороны Швейцарии намерен также посетить Варшаву, чтобы понять, как эта страна, расположенная в непосредственной близости от России и Украины, воспринимает нынешнюю угрозу и какие конкретные меры реализует для укрепления своей безопасности. По словам Мартина Пфистера, он рассчитывает, что поездка в Восточную Европу и встреча с министром обороны Польши Владиславом Косиняком-Камышем (Władysław Kosiniak-Kamysz) помогут ему получить дополнительную информацию.

Как отметил Мартин Пфистер, Польша делает очень многое в Европе в плане безопасности. «Польша находится в авангарде усилий по сдерживанию России», — признал он. Во время своей рабочей поездки в Финляндию и Польшу Мартин Пфистер также планирует встретиться с экспертами в области армии и политики безопасности, побеседовать с парламентариями и посетить военные объекты. Речь идёт о том, чтобы понять, какие угрозы в этих странах считают наиболее актуальными, какие меры в ответ на них принимают и какие выводы из этого может сделать Швейцария для собственной политики безопасности.

Как мы используем ИИ Русскоязычная версия материала создана с использованием систем искусственного интеллекта (таких как Deepl или Google Translate), затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch. Использование инструментов автоматического перевода дает нам время для написания большего количества оригинальных аналитических статей. Подробнее по ссылке в этом материале.

