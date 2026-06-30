Министр обороны Швейцарии призвал страну к единству
Ровно через 640 лет после победы над Габсбургами Мартин Пфистер заявил, что Швейцарии пора снова поговорить о национальном единстве.
В рамках торжественной церемонии в память о битве при Земпахе министр обороны Швейцарии Мартин Пфистер выступил за дальнейшее развитие Вооружённых сил страны. В 2024 году официальную речь на церемонии произносил Альберт Рёшти (Albert Rösti), министр транспорта и коммуникаций. В этом году эту роль снова взял на себя член правительства, Федерального совета, — на этот раз министр обороны Мартин Пфистер. В церемонии приняли участие около 1 700 человек. Эти данные приводит Государственная канцелярия кантона Люцерн.
Битва при Земпахе произошла 9 июля 1386 года. В ней войска Старой Швейцарской конфедерации (об исторической периодизации истории страны см. материал по этой ссылке) разгромили армию под командованием австрийского герцога Леопольда III. В швейцарской исторической памяти Земпах стал одним из символов борьбы ранних кантонов против габсбургского феодального господства. Позднее битвы при Моргартене, Муртене и Земпахе в 19 веке превратились в важные опорные точки швейцарского национального самосознания и исторического нарратива.
Именно об этом говорил Мартин Пфистер в своей речи. По его словам, страна живёт не только институтами и законами, но и «общими историческими сюжетами и воспоминаниями». Победы войск Старой Конфедерации помогали во второй половине 19 века новому швейцарскому федеративному государству понимать, откуда оно происходит, на чём держится его единство и от каких «ценностей мы не отказываемся ни в коем случае».
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При этом министр обороны сразу связал историческую память с нынешней политикой безопасности. Согласно тексту его речи, Мартин Пфистер вновь заявил о необходимости перестроить швейцарскую армию и подготовить её к современным угрозам. Это потребует больших расходов, но, по его словам, другого пути нет. Неделю назад Федеральный совет уже объявил о переориентации армии: от прежнего акцента на помощь местным властям в случае катастроф — к обороне как приоритетной задаче.
В центре реформы находятся разработка новой концепции управления войсками, заметные организационные изменения и новое долгосрочное оборонное планирование. Мартин Пфистер предупредил, что десятилетия мира «размыли наше чувство реальности в отношении угроз». Сегодня, считает он, Швейцария снова переживает переломный момент истории. Для него швейцарская история — это прежде всего история единства граждан, история их ответственности за страну и набор примеров готовности служить общему благу.
С битвой при Земпахе связан и один из самых известных швейцарских национальных мифов — легенда об Арнольде фон Винкельриде (Arnold von Winkelried). Согласно этой легенде, во время битвы швейцарцы долгое время не могли прорвать плотный строй габсбургских воинов, вооружённых длинными копьями. Тогда Винкельрид якобы бросился на вражеские копья и, пожертвовав собой, открыл проход во вражеских рядах. Благодаря этому конфедераты смогли ворваться в тыл противника и переломить ход боя.
Для швейцарской культуры эта история стала не просто рассказом о военной хитрости или личной храбрости. Винкельрид превратился в образ человека, который жертвует собой ради общего дела: он погибает, чтобы остальные могли пройти вперёд. Поэтому его имя в Швейцарии долго служило символом самоотверженности, гражданского долга и готовности поставить общее выше личного. При этом историки спорят, существовал ли такой человек в действительности и действительно ли его поступок решил исход битвы. В современных справочниках и учебниках Винкельрида обычно называют «легендарной фигурой».
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