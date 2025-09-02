Мобильное приложение повысит безопасность бейсджампинга

В Швейцарии запущено мобильное приложение для повышения безопасности бейсджамперов в регионе долины Лаутербруннен. Keystone / Gaetan Bally

Швейцарская ассоциация бейсджамперов (Swiss Base Association) совместно с авиационной службой Air-Glaciers запустила мобильное приложение, цель которого: повышение безопасности в долине Лаутербруннен (кантон Берн), одном из ключевых европейских центров бейсджампинга.

Новая система должна улучшить координацию между спортсменами-экстремалами и пилотами вертолётов, регулярно совершающими полёты в этом горном регионе. Согласно сообщению Air-Glaciers, опубликованному на днях, теперь бейсджамперы могут подавать запрос на выполнение прыжка через это приложение.

Если воздушное пространство свободно, система выдаёт разрешение — «зелёный свет» — на две минуты. Ранее каждый прыжок требовал согласования по телефону. В высокий летний сезон это означало до 200 звонков в день, что создавало дополнительную нагрузку на местную диспетчерскую службу.

Цель нововведения — минимизировать риски столкновения людей с вертолетами и повысить уровень безопасности как для бейсджамперов, так и для экипажей воздушных судов. По данным Air-Glaciers, в районе вертолётной площадки Лаутербруннена ранее уже происходили инциденты с участием бейсджамперов и вертолётов. Новое приложение позволяет более эффективно координировать действия и избежать опасных ситуаций.

Долина Лаутербруннен в Швейцарии — популярное направление для занятий бейсджампингом, особенно среди иностранных туристов. Высокие скалы, доступ к площадкам и живописный ландшафт делают регион привлекательным для профессиональных спортсменов. Новое цифровое решение должно повысить уровень безопасности в этом сложном для навигации воздушном пространстве, не увеличивая при этом административную нагрузку.

