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Начала работать новая студия телеканала RTS в Лозанне

Компания RTS открывает двери своего завода в Экюбленсе: 15 000 посетителей
Новый студийный комплекс общественного телеканала на французском языке RTS в Лозанне в конце мая посетили более 15 тыс. человек Keystone-SDA

Франкоязычная общественная телерадиокомпания RTS пригласила публику в свой новый студийный комплекс в Лозанне (Экюблан / Ecublens). Весь июнь телеканал будет проводить для посетителей специальные информационные мероприятия.

Этот контент был опубликован на
3 минут
Keystone-SDA

На выходных в конце мая новый студийный комплекс франкоязычной общественной телерадиокомпании RTS в Лозанне (Экюблан) посетили более 15 тыс. человек. В течение июня RTS планирует продолжить программу для публики: посетителям будут предлагать новые мероприятия и возможность ближе познакомиться с работой этой швейцарской общественной телерадиокомпании.

Как сообщила RTS, люди начали выстраиваться в очередь на кампусе Лозаннского политеха (École polytechnique fédérale de Lausanne, EPFL) ещё до открытия комплекса в субботу 30 мая 2026 года. Одни пришли, например, чтобы купить виниловые пластинки из архива старой студии RTS в районе Ла-Салла (La Sallaz). Другие хотели увидеть новый студийный комплекс, заглянуть за кулисы RTS и понять, как создаётся аудиовизуальный контент. Среди посетителей было много семей с детьми.

Публика смогла погрузиться в работу телеканала благодаря серии интерактивных и иммерсивных мастер-классов. Среди самых популярных форматов телерадиокомпания назвала посещение «новостных фургонов», возможность прочитать текст с телесуфлёра как настоящий журналист и попробовать себя в роли ведущего выпуска прогноза погоды. Посетители также могли посмотреть прямые радиоэфиры и публичную запись подкастов. Кроме того, гости смогли пройти за кулисы и увидеть пространства, обычно закрытые для зрителей и слушателей.

Знать аудиторию

Телеканал RTS также подчёркивают, что такие встречи с публикой помогают журналистам лучше понимать ожидания аудитории и её привычки в области потребления контента. Поэтому компания предложила посетителям делиться своими ожиданиями и рассказывать, как они смотрят, слушают и используют контент RTS. День открытых дверей станет месяцем: мероприятия продолжатся в течение всего июня. Для участия в них нужна регистрация.

Кроме того, RTS планирует расширить свои образовательные предложения, спрос на которые оказался очень высоким. Со следующего года число таких мастер-классов увеличат с 300 до 400 в год. Большинство из них будут бесплатными и доступными для средних школ и самой широкой публики. Всего RTS рассчитывает принимать в новом студийном комплексе в Лозанне (Экюблан) около 10 тыс. человек в год. Новый комплекс заменит старые студии RTS в районе Ла-Салла в Лозанне, а также ряд объектов в Женеве и Мерене (Meyrin).

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