На Штансерхорне построят ресторан за 34 млн франков
Компания Stanserhorn Bahn AG планирует построить на высоте 1898 метров над уровнем моря новое здание стоимостью 34 миллиона швейцарских франков. Проект предусматривает возведение трёхэтажного здания из дерева и стекла.
Внутри разместятся несколько ресторанов и залы для семинаров и конференций, снаружи будут оборудованы две террасы. Реализовать проект планируется в период с 2028 по 2030 год. Для стройки собираются построить грузовую канатную дорогу. «Действующая инфраструктура больше не отвечает сегодняшним потребностям», — говорит директор компании Stanserhorn-Bahn Петер Бирхер (Peter Bircher).
После запуска в 2012 году канатной дороги Cabrio с открытой верхней палубой число посетителей Штансерхорна увеличилось примерно на 60%. Вращающегося ресторана, введённого в эксплуатацию в 2001 году, для такого потока уже недостаточно. С одной стороны, там не хватает места, с другой — есть спрос на ресторан с обслуживанием, тогда как сейчас на Штансерхорне работает только заведение общественного питания в формате самообслуживания. «Потребности гостей изменились, и мы относимся к этому факту серьёзно», — говорит Петер Бирхер.
Туристическая история Штансерхорна началась в 1893 году, когда пионеры гостиничного дела из Обвальдена Франц Йозеф Бухер (Franz Josef Bucher) и Йозеф Дуррер (Josef Durrer) построили фуникулёр на Штансерхорн. После того как в 1971 году отель на Штансерхорне сгорел, два верхних участка линии фуникулёра заменили канатной дорогой. С 2012 года она работает в формате Cabrio-Luftseilbahn с открытой верхней палубой. По самому нижнему участку до сих пор продолжает курсировать оригинальный фуникулёр.
Однодневная гора
В отличие, например, от Риги или Пилатуса, Штансерхорн открыт не круглый год. Так останется и дальше. О гостинице на горе речи тоже не идёт — нерентабельно. «Управлять горным отелем сложно, — говорит Петер Бирхер. — Мы — экскурсионная гора для однодневных посетителей и мы хотим такими и оставаться». Сейчас около 20% гостей составляют иностранные туристические группы, а 80% приезжают из самой Швейцарии. «Именно такое соотношение гостей мы и хотим сохранить», — подчёркивает он.
Иностранные туристические группы, как подчёркивает Петер Бирхер, обеспечивают базовую загрузку, особенно в плохую погоду. Но массового туризма на Штансерхорне быть не должно. Фуникулёр сам по себе уже ограничивает поток посетителей: в час он может поднять на гору не более 234 человек. Новый ресторанный комплекс, однако, должен помочь лучше использовать часы с меньшей загрузкой.
Русскоязычная версия материала создана с использованием систем искусственного интеллекта (таких как Deepl или Google Translate), затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch.
