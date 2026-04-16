На Штансерхорне построят ресторан за 34 млн франков

Keystone-SDA

Компания Stanserhorn Bahn AG планирует построить на высоте 1898 метров над уровнем моря новое здание стоимостью 34 миллиона швейцарских франков. Проект предусматривает возведение трёхэтажного здания из дерева и стекла.

Внутри разместятся несколько ресторанов и залы для семинаров и конференций, снаружи будут оборудованы две террасы. Реализовать проект планируется в период с 2028 по 2030 год. Для стройки собираются построить грузовую канатную дорогу. «Действующая инфраструктура больше не отвечает сегодняшним потребностям», — говорит директор компании Stanserhorn-Bahn Петер Бирхер (Peter Bircher).

После запуска в 2012 году канатной дороги Cabrio с открытой верхней палубой число посетителей Штансерхорна увеличилось примерно на 60%. Вращающегося ресторана, введённого в эксплуатацию в 2001 году, для такого потока уже недостаточно. С одной стороны, там не хватает места, с другой — есть спрос на ресторан с обслуживанием, тогда как сейчас на Штансерхорне работает только заведение общественного питания в формате самообслуживания. «Потребности гостей изменились, и мы относимся к этому факту серьёзно», — говорит Петер Бирхер.

Туристическая история Штансерхорна началась в 1893 году, когда пионеры гостиничного дела из Обвальдена Франц Йозеф Бухер (Franz Josef Bucher) и Йозеф Дуррер (Josef Durrer) построили фуникулёр на Штансерхорн. После того как в 1971 году отель на Штансерхорне сгорел, два верхних участка линии фуникулёра заменили канатной дорогой. С 2012 года она работает в формате Cabrio-Luftseilbahn с открытой верхней палубой. По самому нижнему участку до сих пор продолжает курсировать оригинальный фуникулёр.

Однодневная гора

В отличие, например, от Риги или Пилатуса, Штансерхорн открыт не круглый год. Так останется и дальше. О гостинице на горе речи тоже не идёт — нерентабельно. «Управлять горным отелем сложно, — говорит Петер Бирхер. — Мы — экскурсионная гора для однодневных посетителей и мы хотим такими и оставаться». Сейчас около 20% гостей составляют иностранные туристические группы, а 80% приезжают из самой Швейцарии. «Именно такое соотношение гостей мы и хотим сохранить», — подчёркивает он.

Иностранные туристические группы, как подчёркивает Петер Бирхер, обеспечивают базовую загрузку, особенно в плохую погоду. Но массового туризма на Штансерхорне быть не должно. Фуникулёр сам по себе уже ограничивает поток посетителей: в час он может поднять на гору не более 234 человек. Новый ресторанный комплекс, однако, должен помочь лучше использовать часы с меньшей загрузкой.

Как мы используем ИИ Русскоязычная версия материала создана с использованием систем искусственного интеллекта (таких как Deepl или Google Translate), затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch. Использование инструментов автоматического перевода дает нам время для написания большего количества оригинальных аналитических статей. Подробнее по ссылке в этом материале.

