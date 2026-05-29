Нейтралитет и продовольственную безопасность вынесут на референдум
Швейцарское правительство, Федеральный совет (Bundesrat), решило вынести на всенародное голосование в сентябре 2026 года две народные конституционные инициативы: инициативу о нейтралитете и инициативу о продовольственной безопасности. Такое решение правительство приняло на своем заседании 27 мая 2026 года.
Инициативу о нейтралитете запустили общественная ассоциация Pro Schweiz и представители правой Швейцарской народной партии (SVP / UDC). Авторы инициативы хотят закрепить в Конституции принцип постоянного вооружённого нейтралитета Швейцарии и существенно ограничить участие страны в санкциях. Официальное название инициативы: «За сохранение швейцарского нейтралитета (инициатива о нейтралитете)» («Wahrung der schweizerischen Neutralität (Neutralitätsinitiative)»).
Вторая инициатива касается продовольственной политики. Её полное официальное название: «За безопасное питание посредством укрепления устойчивого внутреннего сельхозпроизводства, увеличения в рационе доли растительных продуктов и обеспечения запасов чистой питьевой воды» («Für eine sichere Ernährung — durch Stärkung einer nachhaltigen inländischen Produktion, mehr pflanzliche Lebensmittel und sauberes Trinkwasser»).
Авторы инициативы требуют, чтобы швейцарский пищепром больше ориентировался на растительные продукты питания. Кроме того, они хотят закрепить целевой показатель продовольственного самообеспечения: Швейцария должна сама покрывать не менее 70% своей потребности в продуктах питания, причём при расчёте этого показателя должны учитываться импортные корма и другие внешние ресурсы, от которых зависит внутреннее сельхозпроизводство.
Без контрпроектов
Сегодня, по данным Федерального совета, уровень продовольственного самообеспечения Швейцарии составляет 46%. За продовольственной инициативой стоят, как сообщает телеканал SRFВнешняя ссылка, Франциска Херрен (Franziska Herren) из объединения «Чистая вода для всех» («Sauberes Wasser für alle») и ещё шесть человек. Франциска Херрен уже была одной из главных движущих сил, запустивших «Инициативу о питьевой воде», которую избиратели отклонили на референдуме в 2021 году. Федеральный совет и парламент выступают против новой продовольственной инициативы. Её также отвергает и Швейцарский союз фермеров (Schweizerischer Bauernverband).
В парламенте, как и в случае с инициативой о нейтралитете, предпринимались попытки подготовить контрпроекты, то есть альтернативные предложения к этим инициативам. Однако все эти попытки успехом не увенчались. По данным федеральных властей к голосованию было бы готово и ещё одно досье: референдум по изменениям и дополнениям в швейцарский федеральный «Закон о военных материалах» (Kriegsmaterialgesetz). Однако 27 сентября 2026 года этот вопрос на голосование вынесен ещё не будет. Федеральный совет, как указывает SRF, не объяснил, почему не он включил этот вопрос в сентябрьский пакет.
Это решение в среду уже раскритиковал общественный альянс «Референдум по военным материалам» (Allianz Kriegsmaterial-Referendum). Именно он добился голосования по указанным поправкам, собрав 59 тыс. подписей граждан. В заявлении альянса, на которое ссылается SRF, говорится, что, откладывая это голосование, Федеральный совет уступает оружейному лобби и, в частности, организации Swissmem — межотраслевой ассоциации, объединяющей предприятия металлообрабатывающей и машиностроительной отраслей промышленности страны.
По мнению этого альянса, Swissmem опасается, что одновременное голосование по закону о военных материалах и по инициативе о нейтралитете может окончиться для него неудачно. Согласно данным поправкам, подготовленным бюргерским парламентским большинством, швейцарские оборонные предприятия в будущем должны получить больше возможностей для экспорта военной продукции.
В частности, они смогут поставлять её некоторым западным странам, даже если те участвуют в вооружённых конфликтах. В принципе должен стать возможным и последующий реэкспорт швейцарских вооружений, причем Федеральный совет должен будет получить право блокировать те или иные военно-экспортные сделки, например, если кабмин сочтёт, что они ставят под угрозу нейтралитет Швейцарии или её внешнеполитические и военно-политические интересы.
Русскоязычная версия материала создана с использованием систем искусственного интеллекта (таких как Deepl или Google Translate), затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch. Использование инструментов автоматического перевода дает нам время для написания большего количества оригинальных аналитических статей. Подробнее по ссылке в этом материале.
