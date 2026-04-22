Новый аудиогид проведёт посетителей по старейшей церкви Берна

Со среды, 22 апреля 2026 года, посетителей Французской церкви в центре Берна сопровожает новый аудиогид. Главный акцент в нем сделан на музыке, которая всегда играла важную роль в жизни этой старейшей церкви города.

Музыкальная история храма начинается с григорианских песнопений доминиканских монахов, построивших церковь в 14 веке, продолжается в музыке Ренессанса и раннего барокко, затем ведет через период запрета церковной музыки в результате Реформации к псалмам, на которые повлияли французские гугеноты.

Как сообщила приходская община, посетители смогут также узнать на немецком, французском и английском языках и другие сведения об истории этой церкви. Аудиогид состоит из 12 глав-остановок. Он создан на основе музыкальных записей, сделанных в юбилейном 2023 году, когда Paroisse françaiseВнешняя ссылка, то есть Французская церковь Берна, отмечала своё 400-летие.

Вся экскурсия занимает около получаса. Во Французской церкви по-прежнему проходят богослужения на французском языке. Но благодаря своей превосходной акустике она давно утвердилась и как популярная концертная сцена города.

Как мы используем ИИ Русскоязычная версия материала создана с использованием систем искусственного интеллекта (таких как Deepl или Google Translate), затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch. Использование инструментов автоматического перевода дает нам время для написания большего количества оригинальных аналитических статей. Подробнее по ссылке в этом материале.

