Отели Кран-Монтаны столкнулись с массовыми отменами бронирований

Вид с воздуха на Кран-Монтану в кантоне Вале. Keystone / Jean-Christophe Bott

Туристическая отрасль региона переживает тяжёлый кризис, отели и владельцы отпускных апартаментов фиксируют многочисленные отмены бронирований.

6 минут

Телеканалы SRF и RTS / портал Swissinfo

После катастрофы, произошедшей в новогоднюю ночь, туристы из Италии, которые традиционно составляют заметную долю гостей курорта в кантоне Вале, начали отказываться от поездок в этот регион Швейцарии. Одновременно власти и организаторы из уважения к погибшим сворачивают праздничные мероприятия. На прошлой неделе четырёхзвёздочный отель, которым управляет Жеральдин Бестенхайдер (Géraldine Bestenheider), был выкуплен полностью, но и то только благодаря постоянным клиентам, приехавшим проводить семинар.

Однако её гостиница, как и многие другие в регионе, после пожара столкнулась с массовыми отменами бронирований. «Это явление повсеместное», — подтверждает Жеральдин Бестенхайдер, которая одновременно возглавляет Ассоциацию отельеров региона Кран-Монтаны. «Отмены начались сразу после трагедии — и продолжались в течение последующих двух недель. Мы предлагаем в таком случае или перенести бронирование, или оформить ваучер на будущее пребывание в Кран-Монтане». О многочисленных отменах в сегменте аренды сообщают и владельцы отпускных домов и апартаментов.

Кроме того, некоторые собственники просто не решаются приезжать на курорт, особенно итальянцы, которых трагедия затронула особенно сильно: среди 40 погибших было шесть граждан Италии. «Раньше Швейцария и Кран-Монтана вызывали ощущение безопасности, — говорит Уильям Рейнар (William Raynar), член правления Ассоциации владельцев апартаментов и шале в Кран-Монтане (Association of Apartment and Chalet Owners of the Crans-Montana High Plateau, APACH). — Но сегодня это ощущение уже выражено не так ярко. Нам придётся искать какие-то стимулы для того, чтобы хотя бы как-то восстановить доверие гостей к курорту».

По словам Седрика Берже (Cédric Berger), президента APACH, итальянское присутствие исторически всегда были очень заметно в Кран-Монтане. «Они (граждане Италии) всегда были очень привязаны к региону Кран-Монтаны. Я не знаю, до конца ли мы это осознали, но они сейчас в ярости, и, судя по тому, что я слышу, многие из них уже покидают курорт. Возможно, это просто эмоциональная реакция, но мы обязаны сделать всё, чтобы вернуть их».

В Италии трагедия в Кран-Монтане с сейчас остаётся в заголовках СМИ, критике подвергается и то, как Швейцария организует кризисный менеджмент. Кроме того, до открытия зимних Олимпийских игр в Италии остаются три недели, но Швейцария уже сейчас решила сократить там свою рекламную программу, отменив несколько мероприятий, включая концерт электронной музыки.

«Это первый случай, когда нам пришлось что-то отменять, чтобы не задеть чьи-то чувства, — говорит Александр Эдельман (Alexandre Edelmann), посол и руководитель отдела МИД Präsenz Schweiz, отвечающего за продвижение образа и репутации Швейцарии за рубежом. — Здесь важно проявить эмпатию и уважение». От праздничной рамочной программы отказались и организаторы очередного этапа Кубка мира по горнолыжному спорту в Кран-Монтане, который должен будет пройти с 30 января по 2 февраля 2026 года.

Еще одна проблема связана со вскрытием тел погибших

Ромен Жордан (Romain Jordan), адвокат, представляющий интересы нескольких семей погибших, считает такие вскрытия необходимыми, поскольку родственники хотят понимать, как именно погибли их близкие: «Необходимо установить точную причину смерти. Погиб ли человек от удушья в давке? Или он именно что сгорел»? В последние дни особое внимание СМИ привлек сюжет с Тристаном (Trystan). Тело этого 17-летнего подростка вскрыли только после давления со стороны его адвокатов. Из-за этого похороны пришлось перенести, что стало для семьи тяжёлым эмоциональным испытанием.

Адвокат семьи Жан-Люк Аддор (Jean-Luc Addor) раскритиковал такую ситуацию весьма жестко: «Родителям и так очень тяжело переживать вскрытие. Но чтобы нам пришлось на нём настаивать, и чтобы его провели лишь после того, как тело уже было передано семье? До такого нельзя было доходить». В итоге вскрытие показало, что причиной его смерти стало отравление продуктами горения. Для экспертов, таких как опытный судебно-медицинский патологоанатом Ульрих Цоллингер (Ulrich Zollinger), это не частность, а ключевая информация.

По его словам, в подобных случаях вскрытие — стандартная процедура: «В рамках уголовного процесса мы, по сути, складываем пазл из ряда доказательств: это и судебно-криминалистические выводы, и видеоматериалы, и показания очевидцев, а также состояние тел погибших. Установить, погиб ли человек от огня, дыма или, например, от обрушившихся конструкционных элементов здания, можно только по результатам судебно-медицинской экспертизы. Отсутствие вскрытия позднее способно повлиять на уголовное производство и его итоги. Но это важно и для родственников. Они просто хотят знать, что произошло».

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

