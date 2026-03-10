Пожар в автобусе: шесть погибших в швейцарском Керцерсе
Вечером во вторник 10 марта 2026 года в центре города Керцерс (Kerzers), кантон Фрибур, при пожаре в почтовом автобусе погибли шесть человек. Ещё четверо пассажиров и один сотрудник скорой помощи получили травмы. Об этом сообщила во вторник вечером полиция кантона Фрибур.
По данным полиции, трое пострадавших находятся в критическом состоянии, одного из них вертолётом доставили в клинику. Полиция исходит из того, что пожар был устроен умышленно одним из пассажиров. Расследование продолжается. Личности погибших пока не установлены, сообщили в полиции.
Необходимая работа по их опознанию уже началась. Для родственников полиция открыла горячую телефонную линию под номером 0800 261 700. Автобус следовал из Дюдингена (Düdingen) в Керцерс. Сколько именно пассажиров находилось в салоне, полиция пока сказать не может. Пожар начался в пути.
