Новости

Пожар в автобусе: шесть погибших в швейцарском Керцерсе

Шесть человек погибли и пять получили ранения в результате пожара в автобусе Postbus в Керцерсе (кантон Фрименхендль)
Шесть человек погибли, ещё пятеро пострадали при пожаре в почтовом автобусе в городе Керцерс. Keystone-SDA

Вечером во вторник 10 марта 2026 года в центре города Керцерс (Kerzers), кантон Фрибур, при пожаре в почтовом автобусе погибли шесть человек. Ещё четверо пассажиров и один сотрудник скорой помощи получили травмы. Об этом сообщила во вторник вечером полиция кантона Фрибур.

Этот контент был опубликован на
1 минута
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

По данным полиции, трое пострадавших находятся в критическом состоянии, одного из них вертолётом доставили в клинику. Полиция исходит из того, что пожар был устроен умышленно одним из пассажиров. Расследование продолжается. Личности погибших пока не установлены, сообщили в полиции.

Необходимая работа по их опознанию уже началась. Для родственников полиция открыла горячую телефонную линию под номером 0800 261 700. Автобус следовал из Дюдингена (Düdingen) в Керцерс. Сколько именно пассажиров находилось в салоне, полиция пока сказать не может. Пожар начался в пути.

Русскоязычная версия материала создана с использованием систем искусственного интеллекта (таких как Deep l или Google Translate), затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch. Использование инструментов автоматического перевода дает нам время для написания большего количества оригинальных аналитических статей. Подробнее по ссылке в этом материале.

Демография

Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется.

Новости

