Польша примет на лечение пострадавших из Кран-Монтаны
Польша примет на лечение пострадавших из Кран-Монтаны. Об этом в социальной сети X сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск (Donald Tusk), выразив соболезнования семьям погибших и пострадавших.
Польша выразила готовность принять 14 пострадавших в результате пожара в баре на швейцарском горнолыжном курорте Кран-Монтана (Crans-Montana). Соответствующее решение было принято после обращения швейцарских властей. Об этом в социальной сети X сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск (Donald Tusk), выразив соболезнования семьям погибших и пострадавших. По его словам, польские больницы готовы оказать необходимую специализированную помощь.
Показать больше
Причиной пожара в Кран-Монтане, вероятно, стали бенгальские огни на бутылках
Пожар в баре Le Constellation, произошедший в ночь на 1 января, унёс жизни около 40 человек, ещё 115 получили серьёзные травмы. Большинство жертв — молодые люди, сообщили в кантональной полиции Вале (Valais). Пострадавшие были госпитализированы в медицинские учреждения по всей Швейцарии, включая города Сьон, Лозанна, Берн, Женева и Цюрих. С предложениями о помощи выступили также соседние страны. По данным французского дипломатического источника, трое пациентов — два гражданина Франции и один гражданин Швейцарии — проходят лечение в больницах Лиона и Парижа.
Министерство здравоохранения Франции предоставило 19 коек, в том числе 15 для взрослых и четыре — для детей, о чем сообщил телеканал France Info со ссылкой на представителя МИД Франции. Ранее стало известно, что ряд пострадавших был перевезён также в медицинские учреждения Германии и Италии. Италия и Франция подтвердили, что среди жертв есть их граждане, некоторые из них до сих пор числятся пропавшими без вести.
Показать больше
Пожар в баре Кран-Монтаны: число погибших может возрасти
О готовности принять пострадавших заявила и Хорватия. По словам заместителя директора службы гражданской защиты страны Давора Шпевеца (Davor Spevec), страна готова предоставить до десяти мест для пациентов с тяжёлыми ожогами. Хорватская сторона ожидает подтверждения от Швейцарии для организации транспортировки и размещения. Кроме того, по информации итальянского агентства Adnkronos, к процессу идентификации погибших привлечены израильские специалисты. Команда, представляющая Израильский Красный Крест, прибыла в Кран-Монтану для помощи в опознании тел, подвергшихся сильным термическим повреждениям.
Показать больше
Подписаться на рассылку бюллетеня новостей
Выбор читателей
Самое обсуждаемое
В соответствии со стандартами JTI
Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch
Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.