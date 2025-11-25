Полярной зимы в Швейцарии не будет

Метеорологическая служба Швейцарии ожидает мягкую зиму, даже несмотря на ослабление полярного вихря. Keystone-SDA

Швейцарский Гидрометцентр MeteoSchweiz ожидает мягкую зиму, даже несмотря на ослабление «полярного вихря». По мнению ведомства, спекуляции о «зиме столетия» преждевременны. Как сообщили в Федеральном ведомстве метеорологии (Bundesamt für Meteorologie) в ответ на запрос агентства Keystone-SDA, Швейцарию ожидает мягкая зима.

В последние дни участились сообщения о том, что некое «редкое атмосферное явление» над Северным полюсом может принести в Европу и Швейцарию особо суровую зиму. Речь идёт о так называемом «внезапном стратосферном потеплении» (Sudden Stratospheric Warming, SSW). В нормальных условиях так называемый «полярный вихрь», крупномасштабная область быстро вращающегося холодного воздуха над Арктикой, действует в качестве «атмосферной ячейки», удерживая морозный воздух внутри полярного региона. Причиной возникновения этой циркуляционной системы является разница в нагреве земной поверхности у полюсов и на умеренных широтах.

Если вихрь ослабевает, то в стратосфере — слое воздуха на высоте примерно от 10 до 50 километров — может произойти резкое повышение температуры на величину до 50 градусов, то есть скачок, например, с —80 °C до —30 °C. Такое изменение способно сместить полярный струйный поток и увеличить вероятность холодных периодов сразу в нескольких регионах мира. В самом деле, MeteoSchweiz подтверждает, что примерно на высоте 30 километров полярный вихрь над Арктикой сейчас ослабевает и деформируется.

В ближайшие две недели температура в этом слое стратосферы, вероятно, заметно повысится. По данным службы, настолько раннее в сезоне явление подобного рода за последние 70 лет фиксировалось лишь трижды — в 1958, 1968 и 2000 годах. Какие последствия это может иметь для зимней погоды в Швейцарии, пока не ясно. Всё зависит от того, смогут ли изменения в стратосфере распространиться на тропосферу, слой атмосферы, формирующий нашу повседневную погоду. Нередко холодные выбросы, связанные с такими процессами, затрагивают скорее Северную Америку, нежели Европу. Кроме того, «полярный вихрь» может вновь стабилизироваться, поэтому любые локальные эпизоды нельзя автоматически переносить на весь зимний сезон. Сезонный же прогноз при этом остаётся прежним: по оценке MeteoSchweiz, вероятность того, что период с ноября по январь окажется в целом холодным, остаётся невысокой.

В декабре 2025 года ожидаются лишь небольшие отклонения от многолетних средних значений, а для января и февраля прогнозируется высокая вероятность температур выше нормы. В отличие от краткосрочных прогнозов погоды, сезонные климатические прогнозы сопровождаются значительной неопределённостью. Ведомство MeteoSchweiz также подчёркивает, что качество долгосрочных прогнозов для Центральной Европы — и, следовательно, для Швейцарии — по-прежнему остается невысоким.

