После беспорядков в Женеве три человека заключены под стражу

В воскресенье 14 июня 2026 года после демонстрации по случаю саммита G7 полиция задержала 549 человек, 28 из них были доставлены в отделения для допроса. Keystone-SDA

После демонстрации по случаю саммита G7, прошедшей в Женеве в эти выходные и сопровождавшейся актами вандализма, три человека были заключены под стражу. Они были среди 549 человек, которых полиция задержала в воскресенье. Двадцать восемь человек были доставлены в отделения для допроса.

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Как сообщала швейцарская общественная телерадиокомпания RTS, представитель женевской полиции Александр Браие (Alexandre Brahier) проинформировал, что всего в отделения полиции были доставлены 28 человек — девять женщин и 19 мужчин, трое были потом заключены под стражу. Вечером в воскресенье полиция выставила кордон между Набережной Вильсона (Quai Wilson) и на Авеню-де-Франс (Avenue de France).

По данным No G7, почти три сотни человек, в том числе организаторы демонстрации, несколько часов удерживались внутри полицейского периметра. После проверки документов всех постепенно отпускали. Последних освободили утром в понедельник. Однако как утверждает группа No G7, людям, удерживаемым в кордоне, якобы не предоставляли воду и еду. Этот коллектив активистов назвал действия полиции «возмутительной полицейской операцией».

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Местная социал-демократическая партия заявила, что «обеспокоена условиями», в которых проходила эта операция. «Сотни людей удерживали целую ночь, хотя многие из них не участвовали в насилии и не подозревались в совершении каких-либо правонарушений», — заявила партия, потребовав полного расследования. По оценке полиции, с учётом числа насильственно настроенных протестующих ущерб оказался «относительно небольшим». Были разбиты витрины, разрушены остановочные павильоны, один автомобиль подожгли.

Однако коалиция No G7 утверждает, что имели место факты «полицейского насилия» уже на финальной стадии демонстрации. Она также осудила неоднократное применение слезоточивого газа против колонны демонстрантов. По данным полиции, в акции участвовали 20 тыс. человек, по оценке коллектива No G7 — 30 тыс. Около шести сотен «активистов» так называемого black bloc — группы, участники которой обычно одеты в чёрное и скрывают лица, — проникли в состав колонны, совершая акты насилия и вандализма.

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