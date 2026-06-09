Почему буксует следствие по делу о нападении с ножом в Винтертуре

Федеральный прокурор раскритиковал нынешнюю практику так называемого «опечатывания» личных данных и документов. Keystone-SDA

Федеральный прокурор Штефан Блеттлер (Stefan Blättler) в интервью швейцарской газете NZZ am Sonntag раскритиковал нынешнюю практику так называемого «опечатывания» личных данных и документов.

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Следствие по делу о нападении с применением холодного оружия в Винтертуре столкнулось с юридическими ограничениями: предполагаемый преступник возражает против того, чтобы следствие получило доступ к его телефону и ноутбуку. Поэтому швейцарские правоохранительные органы пока не могут изучить содержание этих устройств. В швейцарском уголовном процессе существует понятие Siegelung, или «опечатывание».

Если человек не согласен с тем, чтобы следствие сразу изучило изъятые у него документы, носители информации или цифровые данные, эти материалы временно «опечатывают» и тем самым блокируют доступ к ним. Затем суд проверяет, какие именно данные и документы правоохранительные органы имеют обоснованное право просмотреть, а какие должны остаться закрытыми.

Тем самым предполагаемый нападавший возражает против просмотра их содержимого и тем самым запускает предусмотренную швейцарским уголовным процессом процедуру опечатывания. Пока суд не решит, какие данные действительно относятся к делу и могут быть переданы следствию, правоохранительные органы не имеют права изучать переписку, файлы, историю поиска и другие цифровые следы.

Именно поэтому расследование тормозится не технически, а юридически. Смысл этой процедуры — не допустить, чтобы следствие получило доступ к сведениям, которые не имеют отношения к уголовному делу. Речь может идти о частной переписке, личных данных третьих лиц или об информации, защищённой адвокатской тайной. При этом, по словам федерального прокурора Швейцарии Штефана Блеттлера, эти правила уже не соответствуют «новой цифровой реальности».

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В интервью газете NZZ am SonntagВнешняя ссылка он заявил, что сегодня суды имеют дело с куда большими объёмами данных, чем раньше. Телефон или ноутбук могут содержать тысячи сообщений, фотографий, документов, файлов, историю поиска и следы онлайн-общения. Из-за этого судам требуется слишком много времени, чтобы всё просмотреть и решить, какие данные можно открыть для следствия. В политических кругах также признают, что это проблема и её нужно как-то решать.

Депутат Национального совета, большой палаты парламента, от партии «Зелёных» из кантона Цуг Мануэла Вайхельт (Manuela Weichelt), член парламентской Комиссии по контролю за деятельностью органов власти страны (Geschäftsprüfungskommission), ранее уже занималась этой темой. Она подтверждает в интервью радио SRFВнешняя ссылка, что исходная ситуация изменилась: «Раньше информация существовала на бумаге, но сегодня многое хранится в электронном виде. Всё это нужно оценить, и это огромная работа». Поэтому она предлагает обсудить, не следует ли применять для работы с такими массивами данных искусственный интеллект.

Одновременно, по её словам, нужно проверить, хватает ли судам персонала или им требуется увеличить штат сотрудников. Первые политические меры были приняты ещё в 2024 году. Тогда срок рассмотрения заявлений об «опечатывании» данных и документов сократили, чтобы уголовные дела можно было завершать быстрее. Сейчас Комиссия по контролю за деятельностью органов власти проверяет, дала ли эта мера желаемый эффект.

Если нет, то, говорит Мануэла Вайхельт, возможно, придётся обсудить целесообразность исключений для отдельных категорий преступлений, например экономических преступлений или дел, связанных с терроризмом. При этом Мануэла Вайхельт подчёркивает: эту тему нужно обсуждать независимо от конкретного дела в Винтертуре. В этом деле власти исходят из того, что нападение совершил одиночка с признаками психических нарушений. «Политикам придётся решить, какие данные органы уголовного преследования смогут получать в своё распоряжение и насколько быстро. При этом важно найти баланс между общественным интересом и защитой частной жизни».

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