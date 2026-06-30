Почти каждый пятый житель Швейцарии имеет криптоактивы
Согласно итогам опроса Люцернской высшей школы прикладных наук (Hochschule Luzern, HSLU), криптоактивы есть почти у каждого пятого жителя страны.
В Швейцарии всё больше людей вкладываются в криптовалюты. Согласно опросу Люцернской высшей школы прикладных наук (Hochschule Luzern, HSLU), криптоактивы есть почти у каждого пятого жителя страны. Около 18% опрошенных сообщили, что прямо сейчас они инвестируют в биткоин и другие криптовалюты, что на два процентных пункта больше, чем годом ранее.
Об этом говорится в опубликованном в понедельник 29 июня 2026 года докладе Института финансовых услуг в Цуге (Institut für Finanzdienstleistungen Zug, IFZ), работающем при HSLU. При выборе провайдера криптоуслуг большинства участников опроса отдает предпочтение безопасности, а не размерам комиссий. Однако зарабатывать на криптовалютах получается далеко не у всех, особенно у новичков.
Опрос показал, что многие входят на рынок в неудачный момент, при том, что, по словам авторов исследования, поведение инвесторов на крипторынке во многом определяется именно рыночными циклами. Имеется в виду, что новые инвесторы часто покупают криптовалюты в периоды резкого роста курса биткоина, тогда как во время спада они почти ничего не вкладывают.
Это повышает риск войти на рынок по невыгодной цене и затем понести убытки. Исследование основано на репрезентативном онлайн-опросе 1 772 человек из всех регионов Швейцарии. Опрос проводился совместно с Люцернским кантональным банком (Luzerner Kantonalbank) в феврале и марте 2026 года.
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