Почти 80 тыс. человек посетили 1 августа фермерские бранчи

Около 80 тыс. человек приняли участие в традиционных крестьянских завтраках по случаю Национального праздника Швейцарии — Дня 1 Августа. Keystone-SDA

Около 80 тыс. человек приняли участие в традиционных крестьянских завтраках по случаю Национального праздника Швейцарии — Дня 1 Августа. В субботу гостей принимали 283 фермерских хозяйства, предложившие им региональные блюда и свежие продукты.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Nearly 80,000 people attended August 1 brunch on farms Читать далее Nearly 80,000 people attended August 1 brunch on farms

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Места на многих бранчах были полностью забронированы задолго до праздника, что свидетельствует об огромной популярности этой традиции. Об этом сообщил Швейцарский союз крестьян (Schweizer Bauernverband).

Посетители могли поговорить с фермерскими семьями, познакомиться с домашними животными и увидеть, как устроена повседневная жизнь на ферме. По традиции фермерские бранчи посетили и несколько членов Федерального совета — правительства Швейцарии.

Министр экономики и президент Швейцарской Конфедерации в 2026 году Ги Пармелен (Guy Parmelin) побывал на ферме в кантоне Люцерн. Глава МВД Элизабет Бом-Шнайдер (Elisabeth Baume-Schneider) приехала в Бёкур в кантоне Юра, глава МИД Иньяцио Кассис (Ignazio Cassis) — в Дюдинген в кантоне Фрибур, а министр юстиции и полиции Беат Янс (Beat Jans) посетил ферму в регионе Эмменталь в кантоне Берн.

На фото: торжественный «бранч» по случаю 1-го августа на хуторе «Bauernhof Sprecher», регион Шанфигг (Schanfigg), кантон Граубюнден, 1 августа 2012 года. Keystone

В этом году Национальный праздник Швейцарии прошёл практически без фейерверков. Экстренные службы нескольких кантонов сообщили о спокойной ситуации и о сравнительно небольшом числе вызовов.

«В целом население соблюдало запрет на разведение огня и использование фейерверков», — сообщила Служба противодействия ЧС Цюриха (Schutz & Rettung Zürich) в ответ на запрос швейцарского информационного агентства Keystone-SDA.

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По данным этой Службы, вечер 1 августа в целом прошёл спокойно. В кантоне Цюрих пришлось потушить четыре небольших пожара: в одном случае загорелась небольшая группа деревьев, в другом — живая изгородь.

За последние 48 часов полиция кантона Аргау получила только 33 сообщения, связанных с фейерверками. При этом не во всех случаях было понятно, действительно ли кто-то их запускал. Кроме того, поступило 26 сообщений о кострах или грилях. Однако чаще всего речь шла о разрешённых газовых грилях, которые просто производили много дыма.

Салют освещает небо над городом Нойхаузен-на-Рейнфалле (Neuhausen am Rheinfall) вечером в честь Дня 1 Августа, 2017 год. Keystone / Ennio Leanza

В городе Аарау не было зарегистрировано ни одного подобного случая. Полицию кантона Базель-сельский 11 раз вызывали в связи с возможными нарушениями запрета на разведение огня и использование фейерверков.

В основном жители сообщали о людях, которые собирались готовить на дровах или угле либо уже успели развести огонь. В некоторых случаях полицейские патрули смогли вовремя разъяснить участникам действующие правила. В остальном Национальный праздник прошёл спокойно.

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