Рене Гуд, ФРС и выход США из международных организаций

Мы рады вас приветствовать — это наш еженедельный взгляд на события в США через призму швейцарской прессы. SWI

Мы рады вас приветствовать — это наш еженедельный взгляд на события в США через призму швейцарской прессы. Каждый четверг мы анализируем то, как швейцарские СМИ освещают и комментируют, на их взгляд, самые важные события, связанные с Соединёнными Штатами, в области политики, экономики и науки.

11 минут

На этой неделе, анализируя тему США в швейцарских новостях, я, как говорится, не знал, с чего начать: одновременно в заголовках было участие США в событиях вокруг и Ирана, и Венесуэлы, и Гренландии. В итоге я сосредоточился на событиях в Миннеаполисе, где сотрудник иммиграционной службы застрелил сидящую в автомобиле женщину. Эта трагедия привела к целой серии протестов и арестов.

Задержание федеральными агентами человека недалеко от места, где сотрудник ICE убил Рене Гуд. Copyright 2026 The Associated Press. All Rights Reserved.

Массовые протесты в городе Миннеаполис (Minneapolis) на этой неделе стали реакцией на гибель 37-летней женщины, застреленной сотрудником иммиграционной службы. Как отмечает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ), все политические силы в США используют эту трагедию в своих целях — и делают это в высшей степени безответственно.

«Операция ICE в Миннеаполисе, приведшая к гибели человека, есть результат беспощадной миграционной политики Трампа, — написала NZZ в пятницу 9 января 2026 года. — Но свой вклад в эскалацию ситуации внесли и демократы». Согласно сообщениям СМИ, 7 января Рене Гуд (Renee Good) погибла от выстрелов сотрудника ICE (Immigration and Customs Enforcement) в Миннеаполисе. Швейцарский общественный телеканал на немецком языке SRF подчёркивает: версии случившегося, представленные властями Миннесоты (под контролем демократов) и федеральной администрацией (под контролем республиканцев), резко расходятся.

По словам местных властей, стрельба была совершенно неоправданной. Видео очевидца показывает, что в момент первого выстрела автомобиль Рене Гуд поворачивал в сторону от сотрудника ICE, а не на него. Между тем Министерство внутренней безопасности США (Department of Homeland Security, DHS), которому подчиняется ICE, заявляет, что Рене якобы направила машину прямо на сотрудника после того, как её попросили выйти из автомобиля, и тот открыл огонь в целях самообороны.

«Этот инцидент непросто как-то однозначно классифицировать, — признаёт NZZ. — Однако политики и комментаторы с обеих сторон очень поспешили с выводами». Газета указывает на искажение фактов, имевшее место в рамках публичной риторики. Дональд Трамп, например, утверждал, будто Рене Гуд «переехала» агента, и потому он был вынужден обороняться. «Трудно поверить, что в противном случае он вообще остался бы жив», — заявил Трамп, но газета NZZ считает, что такие утверждения ничем не подтверждены. Далее газета формулирует тезис о «двойной ответственности».

С одной стороны, Трамп ведёт жёсткий курс на массовые депортации нелегалов. С другой — часть демократов, по мнению NZZ, сама подливает масла в огонь, демонизируя миграционные службы. Примером такого подхода в газете называют губернатора Миннесоты Тима Уолза (Tim Walz), который сравнивал ICE с «современным гестапо». Такая риторика, по мнению швейцарского издания, укрепляет радикальных активистов в их убеждённости, что вот теперь-то сопротивление — это их моральный долг. При этом пока не до конца ясно, почему Рене Гуд припарковалась явно поперёк дороги. Если подтвердится, что она пыталась таким образом воспрепятствовать работе сотрудников ICE, то этот факт также должен быть принят во внимание.

«Инцидент утром в среду 7 января, завершившийся гибелью человека, стал результатом сложения целого множества факторов, — заключает NZZ. — Штат Миннесота стал увеличительным стеклом, который показывает, как и откуда возникает раскол в американском обществе, и к чему он приводит. Вместо того чтобы остановиться и осмыслить трагедию, обе стороны используют её как повод для дальнейшей конфронтации».

Редакционная статья газеты NZZ Внешняя ссылка— (немецкий язык, платный доступ);

Хроника событий Внешняя ссылка— телеканал SRF (немецкий язык);

Что такое ICE?Внешняя ссылка — телеканал RTS (французский язык);

«Миннеаполис подаёт в суд на администрацию Трампа»Внешняя ссылка — газета Tribune de Genève (французский язык).

Обращение председателя Федеральной резервной системы США (ЦБ) Джерома Пауэлла на экране в зале Нью-Йоркской фондовой биржи. Copyright 2026 The Associated Press. All Rights Reserved

Во вторник 13 января 2026 года руководители 11 центральных банков мира, среди них и Мартин Шлегель (Martin Schlegel), глава Швейцарского национального (центрального) банка (Schweizerische Nationalbank, SNB), выступили с совместным заявлением, подчеркнув, что они «полностью солидарны» с председателем Федеральной резервной системы США Джеромом Пауэллом (Jerome Powell).

Этот беспрецедентный акт поддержки состоялся после того, как американские власти инициировали в отношении Пауэлла уголовное расследование. «Это довольно смелый (поступок), — считает цюрихская газета Tages-Anzeiger. — Тот, кто публично поддерживает Пауэлла и выступает против Дональда Трампа — тот тем самым сам превращает себя в мишень». Сейчас Министерство юстиции США (Department of Justice, DOJ) расследует, не вводил ли Пауэлл в заблуждение Конгресс относительно стоимости реконструкции в Вашингтоне здания, в котором размещается ФРС.

Как поясняет Tages-Anzeiger, подпись Мартина Шлегеля под коллективным заявлением сопряжена со значительными рисками. «Трамп злопамятен. Швейцария и так находится под давлением: соглашение по таможенно-тарифным вопросам ещё не подписано, а Вашингтон годами следит за Берном из-за предполагаемых им швейцарских валютных манипуляций. Поддержку Пауэлла Трамп может воспринять на свой счёт — и снова начать давить на Швейцарию». Тем не менее, продолжает газета, Мартин Шлегель поступил правильно.

«Независимость Центрального банка от политических институтов — ключевой принцип любой денежно-кредитной политики. Экономисты едины в том, что, если Центральный банк зависит от правительства, то он не способен эффективно противостоять инфляции. Многочисленные научные исследования показывают: независимость всегда лучше, чем зависимость. Поддерживая Джерома Пауэлла, Мартин Шлегель защищает не человека, а принцип, и тем самым именно то, что делает денежно-кредитную политику действенной в рамках демократии», — пишет Tages-Anzeiger.

Так же во вторник Neue Zürcher Zeitung (NZZ) приветствовала «примечательное» двухминутное видео Пауэлла, опубликованное в воскресенье. В нём он обвиняет Трампа в том, что тот использует судебную систему против него лично, и все потому, что ФРС, по его словам, «не подстраивает свою денежно-кредитную политику под „хотелки“ Трампа». «Дональду Трампу в этом конфликте есть что терять, и даже больше, чем может показаться, — отмечает газета. — Если конфликт между Трампом и ФРС обострится, например, если Пауэлла действительно подвергнут процедуре импичмента и президент потребует от него немедленно уйти, то это может вызвать серьёзные потрясения на валютном рынке.

Тогда ФРС рискует потерять контроль над инфляционными процессами, а это катастрофически ударит по планам Трампа снизить стоимость жизни для американцев, так как ипотека или автокредиты станут ещё дороже, чем сегодня. А накануне промежуточных выборов в Конгресс в ноябре республиканцы не могут себе позволить ничего подобного».

Телеканалы SRFВнешняя ссылка, RTSВнешняя ссылка, RSI Внешняя ссылка— о расследовании в отношении Джерома Пауэлла (немецкий, французский, итальянский языки);

Редакционная статья Tages-Anzeiger Внешняя ссылка—(немецкий язык, платный доступ);

Редакционная статья Neue Zürcher ZeitungВнешняя ссылка — (немецкий язык, платный доступ);

«Хор голосов в защиту ФРС» Внешняя ссылка— газета Tribune de Genève (французский язык);

«Трамп встряхнул рынки угрозой предъявить главе ФРС обвинение»Внешняя ссылка — газета Blick (немецкий язык);

Двухминутное видеообращение Джерома Пауэлла.Внешняя ссылка

Ледник Мортерач в юго-восточной Швейцарии в октябре 2025 года. Keystone / Jean-Christophe Bott

На прошлой неделе Дональд Трамп подписал указ, предписывающий Соединённым Штатам выйти из 66 международных организаций, которые, как сказано в документе, «противоречат интересам США». Особенно сильно это решение затрагивает договоры и комитеты, связанные с климатом.

Как сообщило швейцарское общественное радио RTS, из 66 организаций, перечисленных в этом списке, примерно половина связана с ООН. «Самая заметная из них, это Рамочная конвенция ООН об изменении климата (United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC): базовый договор, на котором построены все остальные международные климатические соглашения».

Указ также предписывает стране совершить выход из Межправительственной группы экспертов по изменению климата (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC), которая задаёт стандарты в климатической науке, а также из других структур, занимающихся защитой экологии, например, Международного агентства по возобновляемой энергии (International Renewable Energy Agency, IRENA), Международного союза охраны природы (International Union for Conservation of Nature, IUCN) и программы «ООН — Водные ресурсы» (UN Water).

Радио RTS напоминает, что в сентябре 2025 года на Генеральной Ассамблее ООН Трамп резко атаковал климатическую науку: глобальное потепление он назвал «величайшей аферой, когда-либо провернутой против мира», одновременно расхвалив «чистый, прекрасный» уголь. В числе прочих организаций в списке названы также Фонд ООН в области народонаселения (UN Population Fund), Глобальный форум по борьбе с терроризмом (Global Counterterrorism Forum), Международный институт демократии и содействия выборам (International Institute for Democracy and Electoral Assistance, IDEA), а также Структура ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин (UN Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women, UN Women).

«Скепсис в отношении любых межправительственных институтов Трамп выражал давно: он критиковал их стоимость и ставил под сомнение их эффективность. Решение о выходе из этих организаций полностью укладывается в его стратегию America first, — резюмирует Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

Телеканал SRF Внешняя ссылка— (немецкий язык);

Газета NZZ Внешняя ссылка— (немецкий язык);

Телеканал RTSВнешняя ссылка — (французский язык);

Заявление Белого дома со списком организаций, которых касается это решение Внешняя ссылка(английский язык).

Следующий выпуск нашего швейцарского взгляда на новости из США выйдет в четверг 22 января 2026 года. До встречи!

Если у вас есть комментарии или отзывы, то пишите нам на адрес english@swissinfo.ch.

Показать больше

Показать больше Хотите читать швейцарские СМИ с нами? Подпишитесь на рассылку И получайте каждый понедельник наш обзор самых интересных материалов о постсоветском пространстве. Читать далее Хотите читать швейцарские СМИ с нами? Подпишитесь на рассылку

Будьте в курсе событий, подпишитесь на нашу еженедельную информационную рассылку!

Ищете простой способ быть в курсе новостей, связанных с США, причем на вашем родном языке, но с точки зрения Швейцарии?

Подпишитесь на наш бесплатный еженедельный информационный бюллетень и получайте прямо на свой электронный адрес краткие сводки самых важных политических, финансовых и научных новостей из США, о которых сообщают ведущие швейцарские СМИ.

👉Зарегистрируйтесь, введя свой адрес электронной почты в форму ниже!

Внешний контент Your subscription could not be saved. Please try again. Almost finished… We need to confirm your email address. To complete the subscription process, please click the link in the email we just sent you. *When you register, you will receive a welcome series and up to six updates per year. I consent to my data being used for the SWI swissinfo.ch newsletter. Subscribe

Выбор читателей Самое обсуждаемое