Рецессии в Швейцарии, несмотря на нефтяной кризис, не будет

По оценке банка Raiffeisen, нынешний нефтяной кризис не приведёт к повторению сценария 1973 года. Keystone-SDA

Банк Raiffeisen не ожидает рецессии в Швейцарии, хотя цены на энергоносители растут, а ситуация на Ближнем Востоке остаётся напряжённой. По оценке банка, нынешний нефтяной кризис не приведёт к повторению сценария 1973 года.

Экономисты банковской группы Raiffeisen прогнозируют на 2026 год реальный рост валового внутреннего продукта (ВВП) Швейцарии на уровне от 0,5% до 1,0%. «Несмотря на нынешний нефтяной кризис, швейцарская экономика остаётся на траектории роста», — говорится в прогностическом исследовании банка, опубликованном со ссылкой на главного экономиста Raiffeisen Фреди Хазенмайле (Fredy Hasenmaile).

Как отмечается в этом исследовании, нынешний энергетический кризис во многом напоминает нефтяные кризисы 1970-х годов. Тогда резкий скачок цен на нефть действительно больно ударил по швейцарской экономике, которая гораздо сильнее, чем сегодня, зависела от нефти и потребляла значительно больше энергии на единицу создаваемой добавленной стоимости. В 1975 году реальный ВВП страны сократился примерно на 7%, а инфляция поднялась почти до 10%.

Высокая энергоэффективность

Сегодня швейцарская экономика встречает новый нефтяной кризис в гораздо более устойчивом состоянии. Доля нефти в энергопотреблении страны сейчас составляет около 46%, тогда как в начале 1970-х годов она достигала примерно 80%. Одновременно энергоёмкость швейцарской экономики с тех пор сократилась более чем вдвое: для производства того же объёма продукции и услуг стране теперь требуется значительно меньше энергии.

Поэтому Швейцария сегодня гораздо менее болезненно реагирует на увеличение цен на нефть. Согласно анализу банка Raiffeisen, подорожание нефти на 10% теперь снижает темпы экономического роста примерно лишь на 0,05 процентного пункта. Это всего одна десятая от того эффекта, который наблюдался во время нефтяного кризиса 1973 года. Влияние стоимости нефти на инфляцию также стало значительно слабее.

Зависимость сохраняется

Полностью риски, однако, не исчезли. Швейцария по-прежнему импортирует около 68% всей потребляемой энергии. Особенно сильно от ископаемого топлива зависит сфера транспорта. Кроме того, экспортно ориентированные отрасли швейцарской экономики сегодня гораздо теснее связаны с мировой конъюнктурой, чем полвека назад.

Тем не менее экономисты Raiffeisen учитывают и важные структурные изменения в экономике страны. Швейцария стала более энергоэффективной, более диверсифицированной в экономико-структурном плане и более институционально устойчивой, чем во время нефтяных кризисов 1970-х годов. Поэтому нынешний кризис, может быть, и замедлит экономический рост, но, по оценке банка, едва ли столкнёт экономику страны в рецессию.

Как мы используем ИИ Русскоязычная версия материала создана с использованием систем искусственного интеллекта (таких как Deepl или Google Translate), затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch. Использование инструментов автоматического перевода дает нам время для написания большего количества оригинальных аналитических статей. Подробнее по ссылке в этом материале.

