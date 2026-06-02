Сен-Готардскому тоннелю — 10 лет
Вчера, 1 июня 2026 года, исполнилось десять лет со дня открытия Сен-Готардского базисного тоннеля, самого длинного железнодорожного тоннеля в мире. Базисным его называют потому, что он проходит у основания горного массива и позволяет скоростным поездам курсировать без резких подъёмов и спусков.
По данным компании «Швейцарские федеральные железные дороги» (Schweizerische Bundesbahnen, SBB), спрос на пассажирские перевозки по этому направлению за это время почти удвоился. Сен-Готардский базисный тоннель длиной 57 км был открыт 1 июня 2016 года. За десять лет он заметно изменил характер железнодорожного сообщения между севером и югом Швейцарии и Европы.
Готардский базисный тоннель: цифры и факты
С момента открытия через самый длинный железнодорожный тоннель мира прошли 169 тыс. пассажирских и 276 тыс. грузовых поездов. После ввода в 2020 году в эксплуатацию базисного тоннеля Ченери (Ceneri-Basistunnel) время в пути между Цюрихом и Лугано сократилось до 1 часа 53 минут. Это примерно на 50 минут меньше, чем до открытия Сен-Готардского базисного тоннеля.
Новая транспортная магистраль стала шагом и в сторону повышения эффективности грузовых перевозок через Альпы. В 2025 году по этому маршруту было перевезено 24,2 млн тонн грузов. Для сравнения: в 2015 году по старой Готардской дороге, открытой в конце 19 века, было перевезено 17,8 млн тонн грузов.
Русскоязычная версия материала создана с использованием систем искусственного интеллекта (таких как Deepl или Google Translate), затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch. Использование инструментов автоматического перевода дает нам время для написания большего количества оригинальных аналитических статей. Подробнее по ссылке в этом материале.
