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Новости

Сеть Migros открыла первый филиал с круглосуточной торговлей

Migros открывает свой первый стандартный филиал, в котором можно делать покупки круглосуточно
Migros открывает свой первый стандартный филиал, в котором можно делать покупки круглосуточно. Keystone-SDA

Швейцарский розничный ритейлер Migros открыл в городе Херизау, кантон Аппенцелль-Внешний, первый в стране полноценный магазин с круглосуточным режимом торговли.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

Днём это обычный филиал Migros: до стандартного закрытия в 20:00 там работает персонал. Затем магазин автоматически переходит в режим самообслуживания. Чтобы войти в него, покупателю нужно будет отсканировать смартфоном QR-метку и получить код доступа. Покупки затем оплачиваются на кассах самообслуживания. Сам магазин сравнительно небольшой: его площадь составляет чуть меньше 300 квадратных метров.

В ассортименте около 7 000 наименований товаров. Торговая точка оборудована видеонаблюдением. «Умная» система умеет распознавать ситуации, когда человеку в магазине стало плохо или с ним произошёл несчастный случай, и автоматически подавать сигнал тревоги. Швейцарское трудовое законодательство запрещает персоналу работать ночью, а также по воскресеньям и праздничным дням.

Поэтому полки будут с расчетом на ночную торговлю пополняться под занавес обычных часов работы. Этот проект в Херизау стал ответом Migros на растущий со стороны клиентов спрос на более гибкие возможности совершения покупок. Технически новая модель опирается на концепцию небольших магазинов самообслуживания Migros Teo, протестированных в 2022 году.

Эти мини-магазины площадью от 50 до 100 квадратных метров, размещённые в деревянных павильонах или внутри зданий, давали покупателям возможность купить товары первой необходимости в любое время суток. По данным концерна Migros, мини-магазины Teo оказались «успешными и популярными». Затем этот проект свернули, и вот теперь компания делает следующий шаг: речь идёт уже не об автоматизированном мини-пункте продаж, а о полноценном филиале. Проект в Херизау должен был стартовать ещё летом 2025 года, однако из-за многочисленных согласований и возражений проект задержался примерно на год.

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вывеска магазина

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