Собака обнаружила в аэропорту Цюриха 128 кг гашиша
В аэропорту Цюриха служебная собака помогла выявить крупную партию наркотиков, прибывшую из США.
Как сообщило Федеральное таможенно-пограничное ведомство Швейцарии (Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit, BAZG), в ходе рутинной проверке сотрудники таможни обратили внимание на 144 коробки, размещённые на четырёх европалетах. В 30 из них было обнаружено в общей сложности 128 килограммов гашиша, замаскированного под маркировкой «водонепроницаемое виниловое покрытие».
Для подтверждения подозрений был привлечён служебный пёс по кличке Iam, который обозначил наличие наркотических веществ. Контрабандный груз был изъят и передан кантональной полиции Цюриха для дальнейшего расследования.
Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и прошла редакционную обработку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).
