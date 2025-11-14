The Swiss voice in the world since 1935
Новости

Собака обнаружила в аэропорту Цюриха 128 кг гашиша

В аэропорту Цюриха служебная собака помогла выявить крупную партию наркотиков, прибывшую из США.
В аэропорту Цюриха служебная собака помогла выявить крупную партию наркотиков, прибывшую из США.

Как сообщило Федеральное таможенно-пограничное ведомство Швейцарии (Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit, BAZG), в ходе рутинной проверке сотрудники таможни обратили внимание на 144 коробки, размещённые на четырёх европалетах. В 30 из них было обнаружено в общей сложности 128 килограммов гашиша, замаскированного под маркировкой «водонепроницаемое виниловое покрытие».

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и прошла редакционную обработку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

