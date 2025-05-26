События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Публицист Андрей Колесников называет происходящее «самосталинизацией». EPA/MAXIM SHIPENKOV

О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских массмедиа?

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Игорь Петров



Я руковожу редакцией и отвечаю за качество всех русскоязычных публикаций, перевод и адаптацию материалов на русский язык, а также за формирование общей информационной картины в соответствии с потребностями нашей аудитории. Изучал историю и социологию в Москве и журналистику в Швейцарии, специалист по германской и швейцарской истории и политике, служил два года в армии, работал 11 лет на дипломатической службе, преподавал в ряде вузов, автор ряда книг, в журналистике уже четверть века. Работаю в SWI с 2012 года. Людмила Клот

В качестве контент-менеджера веду в соцсетях аккаунты русскоязычной редакции. Пишу тексты, создаю иллюстрации и видео, чтобы донести нашу достоверную и сбалансированную информацию в наиболее интересной форме. Я уверена, что за мультимедиа - будущее. У меня диплом филолога и степень магистра в области медиа и коммуникаций. Работала в различных печатных и цифровых СМИ в России и Швейцарии. Присоединилась к русскоязычной редакции сайта SWI swissinfo.ch в момент её создания в 2013 году. Говорю на русском, английском, французском и немецком языках.

Сегодня в выпуске:

Швейцария хочет посредничать между Москвой и Киевом

Возвращение Сталина в московское метро

Литва ускорит модернизацию армии

Швейцария хочет заняться посредничеством между Москвой и Киевом

Как пишет ряд газет Швейцарии, от Blick до Basler Zeitung, Министерство иностранных дел Швейцарии (ФДИД / EDA) подтвердило, что посол по особым поручениям Габриэль Люхингер (Gabriel Lüchinger), глава отдела международной безопасности ФДИД, получил приглашение на конференцию, которая пройдет в Москве с 27 по 29 мая, и примет в ней участие. Чего в заявлении ФДИД не сказано: Люхингер, вероятно, будет одним из немногих, если не единственным представителем Западной Европы, и в Брюсселе уже заявили, что ни один представитель Европейского союза на конференцию не поедет.

Речь идет о 13-й по счету встрече высокопоставленных советников по вопросам безопасности. Однако в этом году режим Владимира Путина придает мероприятию особое значение: приглашения направлены в 150 стран, включая международные организации. Более 100 государств, по утверждению организаторов, подтвердили своё участие в мероприятии, среди них страны БРИКС, а также правительства многих стран Азии и Африки. В среду 21 мая 2025 года российское агентство РИА Новости сообщило, что Москва пригласила также «ряд недружественных стран», которые, несмотря на свою «антироссийскую позицию», проявили интерес к участию.

В списке упоминаются только США. Уточнения по поводу их возможного участия к вечеру среды не поступило. Поездка швейцарца в Москву пройдет на фоне резкого обострения ситуации. Европейский союз только что ввел очередной пакет санкций против правительства Путина. А накануне, во вторник, президент США Дональд Трамп после долгого телефонного разговора с Путиным дал понять, что больше не заинтересован в посредничестве между Москвой и Киевом. Что Швейцария ожидает от участия Габриэля Люхингера в московской конференции? В официальном заявлении ФДИД говорится: «Посол Люхингер использует конференцию в качестве платформы для консультаций с представителями российского правительства, а также с делегациями стран глобального юга, которые, как ожидается, будут широко представлены на этой конференции».

Организация саммита по Украине на Бюргенштоке в Швейцарии была поручена послу Габриэлю Люхингеру. Keystone / Peter Schneider

Это, как подчеркивает ведомство, соответствует роли нейтрального посредника, которую традиционно играет Швейцария на международной арене. Упоминание о так называемых швейцарских «добрых услугах» весьма примечательно, пишет газета, особенно на фоне сигналов о том, что Швейцария вновь активизирует свои усилия в рамках мирных инициатив по Украине. В своем заявлении в X (бывший Twitter) после разговора с Трампом президент Украины Владимир Зеленский прямо упомянул Конфедерацию, отметив, что Киев готов к прямым переговорам в любом формате, если это даст результат: «Турция, Ватикан, Швейцария — мы рассматриваем все возможные площадки».

В ответ на это ФДИД сообщил, что предложение Владимира Зеленского принято к сведению. Также ведомство подтвердило, что Швейцария по-прежнему готова предоставлять свои посреднические услуги «в рамках подлинного мирного процесса. Мы поддерживаем контакты со всеми вовлеченными сторонами — на разных уровнях». Судя по всему, отмечает далее издание, контакты действительно происходят на самом высоком уровне. Во время недавнего 6-го Саммита Европейского политического сообщества в Тиране (Албания) президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер (Karin Keller-Sutter) провела переговоры с Владимиром Зеленским.

Позже она заявила в интервью журналистам, что Швейцария играет особую роль благодаря своей политике в отношении Украины. «Украина также обратилась с просьбой, чтобы Швейцария взяла на себя мандат государства-посредника в отношениях с Россией». Хотя официальное решение по этому вопросу пока не принято, «Швейцария пользуется доверием как возможный посредник», — подчеркнула Карин Келлер-Зуттер. Уже через два дня, во время интронизации нового Папы Римского в Ватикане, она вновь встретилась с Владимиром Зеленским. Переговоры продолжались более получаса. Президент Швейцарии опубликовала фото встречи с подписью: «Швейцария и впредь готова оказывать свои «добрые услуги».

Вероятно, аналогичное послание она передала и государственному секретарю США Марко Рубио, с которым также кратко побеседовала на площади Святого Петра, а также председательнице Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Учитывая всю эту серию дипломатических контактов на высшем уровне за последние дни, трудно поверить, что поездка Люхингера в Москву — это какая-то изолированная инициатива. Швейцария, похоже, целенаправленно позиционирует себя для возможных будущих мирных переговоров между Киевом и Москвой.

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Возвращение Сталина в московское метро

Как пишет газета NZZ, это событие вызвало общественный протест, но при этом оно символизирует опасную нормализацию насилия. На станции «Таганская» кольцевой линии московского метрополитена появился восстановленный рельеф с изображением Иосифа Сталина. В центре композиции — советский диктатор, окружённый ликующими людьми на Красной площади. Монументальная композиция была открыта к 90-летию метро и представлена как реконструкция исчезнувшего в 1950-х рельефа. Однако общественная реакция оказалась далеко не единодушной.

Поклонники Сталина, включая коммунистов и сторонников «сильной руки», приносят цветы, встают на колени и называют восстановление «восстановлением справедливости». Противники, видящие в нём тирана и организатора массовых репрессий, выражают протест — как открытый, так и символический. На месте появились цветы с лентами в память о жертвах политических репрессий. Оппозиционная партия «Яблоко» направила протестное письмо московским властям. Критика звучит и от представителей умеренно-консервативного лагеря. Молодёжное движение «Общество. Будущее» разместило плакаты с критическими высказываниями Путина и Медведева о Сталине. Два активиста движения были задержаны.

Bождь возвращается не по указанию сверху, а как проявление массового конформизма и попытки символически связать победу 1945 года с нынешней агрессией России против Украины. Keystone

Политолог и бывший депутат Роман Юнеман, основатель вышеупомянутого движения, осудил возвращение рельефа как опасную подмену исторической памяти. Споры вызвала и художественная сторона: историк архитектуры Елизавета Лихачёва утверждает, что речь идёт не о реконструкции, а о грубой подделке. Оригинальный рельеф, выполненный из майолики, отличался качеством и стилем, а новая версия, по её словам, «вульгарна и неуклюжа». Публицист Андрей Колесников называет происходящее «самосталинизацией»: вождь возвращается не по указанию сверху, а как проявление массового конформизма и попытки символически связать победу 1945 года с нынешней агрессией России против Украины. По его словам, восхищение Сталиным существует параллельно с расширением масштабов репрессий, а по уровню сталинизации можно судить о степени насилия, допустимого для сегодняшнего режима.

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Литва ускорит модернизацию армии

Газета «Бернер Цайтунг» информирует, что к 2030 году Литва намерена увеличить численность профессиональной армии до 15 500 человек. Этот план — элемент масштабной реформы, инициированной министром обороны Довиле Сакалене (Dovilė Šakalienė), возглавляющей это ведомство с декабря 2024 года. В отличие от предыдущего плана реформ, рассчитанного до 2040 года, новое правительство нацелено на ускоренную модернизацию Вооруженных сил уже в течение ближайших пяти лет.

Несмотря на демографический спад, подчеркивает газета, призыв на срочную службу будет существенно расширен. В этом году планируется призвать 4 500 человек, а с 2026 года — ежегодно по 6 000. Это почти вдвое больше, чем сейчас. Ожидается, что улучшенные условия службы и новые социальные гарантии помогут удержать в армии действующих военнослужащих. Армия в Литве — не просто институт государственной безопасности. Она олицетворяет независимость страны и связь с историей сопротивления: с партизанским движением, сражавшимся против советской оккупации.

Министр обороны Литвы Довиле Сакалене (вторая слева) выступает на церемонии приветствия 45-й немецкой танковой бригады «Литва», состоявшейся 22 мая 2025 года на Соборной площади в Вильнюсе. Бригада была официально сформирована 1 апреля 2025 года, она будет расквартирована в Литве и насчитывать около 5000 военнослужащих и гражданских сотрудников Бундесвера. Ожидается, что она достигнет полной боевой готовности к 2027 году. Keystone

Довиле Сакалене подчёркивает свою личную связь с этим наследием: её бабушка и её сестра были в рядах партизан. Одна погибла, другая была депортирована в Сибирь, где в лагере родилась мать будущего министра. Литва также активно развивает сотрудничество с международными партнёрами в сфере оборонных технологий. Среди ключевых союзников — Израиль, США, Германия и скандинавские страны. Особое внимание уделяется разработке беспилотников и укреплению концепции «тотальной обороны», предполагающей участие всего общества в обеспечении безопасности.

Важную роль в этом играют Добровольческие силы охраны края (лит. Krašto apsaugos savanorių pajėgos, KASP), насчитывающие около 15 000 резервистов. На фоне растущих угроз со стороны России и Беларуси Литва, Латвия и Эстония создают совместную «балтийскую линию обороны» — систему укреплений на восточных границах. Она будет интегрирована с польским «Восточным щитом», который строится вдоль границы с Калининградской областью и Беларусью. На этом фоне Литва объявила о намерении выйти из международных соглашений о запрете противопехотных мин и кассетных боеприпасов.

По словам министра, такие вооружения «повышают выживаемость, мотивацию и уверенность в себе» солдат и их союзников. Власти обещают, что мины будут демонтированы после завершения нынешней войны. Тем не менее это решение вызывает критику, поскольку в других странах — в том числе в Украине — основными жертвами подобных боеприпасов нередко становятся мирные жители, в том числе дети.

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Следующий обзор швейцарской прессы мы пришлем Вам 2 июня 2025 года. А пока удачной новой недели и конечно же информативного чтения!

Обзор прессы подготовлен Игорем Петровым. Редактор: Людмила Клот.