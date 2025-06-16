События недели: о чем информируют швейцарские CМИ

Василий Нарышкин бежал в Швейцарию, чтобы избежать военной службы и угрозы тюремного заключения. Теперь его ожидает депортация. SRF

О чем информируют электронные и печатные СМИ страны, как выглядит постсоветское пространство в зеркале швейцарских массмедиа?

15 минут

Игорь Петров



Я руковожу редакцией и отвечаю за качество всех русскоязычных публикаций, перевод и адаптацию материалов на русский язык, а также за формирование общей информационной картины в соответствии с потребностями нашей аудитории. Изучал историю и социологию в Москве и журналистику в Швейцарии, специалист по германской и швейцарской истории и политике, служил два года в армии, работал 11 лет на дипломатической службе, преподавал в ряде вузов, автор ряда книг, в журналистике уже четверть века. Работаю в SWI с 2012 года. Людмила Клот

В качестве контент-менеджера веду в соцсетях аккаунты русскоязычной редакции. Пишу тексты, создаю иллюстрации и видео, чтобы донести нашу достоверную и сбалансированную информацию в наиболее интересной форме. Я уверена, что за мультимедиа - будущее. У меня диплом филолога и степень магистра в области медиа и коммуникаций. Работала в различных печатных и цифровых СМИ в России и Швейцарии. Присоединилась к русскоязычной редакции сайта SWI swissinfo.ch в момент её создания в 2013 году. Говорю на русском, английском, французском и немецком языках.

Сегодня в выпуске:

На переднем крае Европы: Литва и тайные тюрьмы ЦРУ

Российского отказника могут депортировать из Швейцарии

Экономика на пороховой бочке: как Россия финансирует войну и теряет будущее

Швейцарская литературная премия ДАР и агрессия против Украины

Украинские дроны атаковали завод концерна EuroChem

На переднем крае Европы: Литва и тайные тюрьмы ЦРУ

Швейцарская франкоязычная газета Le Temps публикует интерактивный лонгрид о секретных тюрьмах США в Литве. После начала войны России против Украины страны Балтии — Литва, Латвия и Эстония — значительно усилили свою оборону, нарастили военные бюджеты и начали выходить из международных договоров, включая конвенции, запрещающие противопехотные мины и кассетные боеприпасы. Литва, в частности, инвестирует десятки миллионов евро в укрепление границы, особенно в районе уязвимого Сувалкского коридора между Калининградской областью и Беларусью. С 2026 года Вильнюс планирует выделять на оборону до 6% ВВП.

Ставка делается на альянс с США. Это вызывает тревогу в обществе, но политическое руководство демонстрирует полную лояльность. Однако у стратегического партнёрства с США есть и теневая сторона. В пригороде Вильнюса в 2000-х годах действовал объект Site Violet — одна из секретных тюрем ЦРУ, созданных в рамках глобальной программы содержания «особо важных заключённых» в ходе войны с терроризмом. Среди заключенных был и Мустафа аль-Хавсави, подозревавшийся в связях с «Аль-Каидой» и подвергавшийся, по данным правозащитников, жестокому обращению.

В январе 2024 года Европейский суд по правам человека обязал Литву выплатить ему компенсацию в размере 100 000 евро. Похожее решение уже выносилось в 2018 году по делу Абу Зубайды — одного из первых узников «чёрных тюрем», позже признанного не причастным ни к «Аль-Каиде», ни к терактам 11 сентября. По данным Сената США, с 2001 по 2009 год ЦРУ удерживало за пределами США не менее 119 человек — в Польше, Румынии, Афганистане, Таиланде и Литве.

После начала войны России против Украины страны Балтии — Литва, Латвия и Эстония — значительно усилили свою оборону, нарастили военные бюджеты. Le Temps

Методы допроса включали изоляцию, подвешивание, лишение сна и имитацию утопления (waterboarding). Согласно расследованиям и судебным материалам, в Site Violet могли находиться и такие фигуранты, как Халид Шейх Мохаммед — предполагаемый организатор терактов 11 сентября, и Абд аль-Рахим ан-Нашири, который уже направил жалобу в Страсбург. Оба всё ещё содержатся в Гуантанамо. Несмотря на эти факты, расследования в Литве были либо сугубо формальными, либо ограничивались декларативными парламентскими инициативами. Официальный Вильнюс долгое время отказывался признавать факт существования тюрьмы, несмотря на визит президента Джорджа Буша в 2002 году и многочисленные доклады международных правозащитных организаций.

Политических последствий разоблачения не имели. Общественная дискуссия о моральных границах остаётся подавленной. Исключение — отдельные художественные проекты, такие как инициатива куратора Валентинаса Климашаускаса, который подчёркивает: существование тайной тюрьмы в стране, претендующей на статус демократической, — это не только вопрос внешней политики, но и элементарного самоуважения. США называют Литву «надёжным союзником», но остаётся открытым вопрос: какой ценой?

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Российского отказника могут депортировать из Швейцарии

Василию Нарышкину — 22 года. Через несколько дней он должен покинуть Швейцарию: его прошение о предоставлении убежища было отклонено. Он бежал из России после получения повестки, несмотря на то что в тот момент ещё учился. Когда ему пригрозили двухлетним тюремным сроком, он покинул страну — в одиночку, никому не сообщив. «Я никому ничего не сказал. Боялся, что полиция придёт домой, арестует мою девушку или родственников и подвергнет их пыткам», — говорит он в интервью телеканалу SRF в Цюрихе.

Сейчас он опасается ареста по возвращении. «Меня могут схватить прямо в аэропорту. Я не выживу в тюрьме — там пытают», — утверждает он. Больше всего он боится, что после заключения его принудительно отправят на фронт. Василий выступает против войны России с Украиной, участвует в сборе средств для правозащитных организаций. Его умерший отец был украинцем. Однако Государственный секретариат по делам миграции Швейцарии (Staatssekretariat für Migration, SEM), структура в составе Федерального департамента юстиции и полиции, отказал в убежище: по швейцарским законам отказ от военной службы сам по себе не является основанием для предоставления статуса.

Василию Нарышкину — 22 года. Через несколько дней он должен покинуть Швейцарию: его прошение о предоставлении убежища было отклонено. SRF SWI

Представитель ведомства Самуэль Висс (Samuel Wyss) заявил: «Мы осознаём, насколько сложна ситуация в России. Но дезертирство или уклонение от службы не дают автоматического права на убежище. Исключения возможны, только если данному лицу угрожает особенно суровое наказание. Но это оценивается каждый раз индивидуально». Василий утверждает, что все его опасения — от преследования до невозможности продолжать обучение — при рассмотрении его дела учтены не были.

«Это решение вполне соответствует текущей практике SEM», — поясняет адвокат Доминик Цюсли (Dominik Züsli), представляющий Нарышкина и сотрудничающий с некоммерческой организацией Asylex, предоставляющей юридическую помощь беженцам. По мнению Доминика Цюсли, отказ в убежище таким людям — тревожный сигнал: «Швейцария выдворяет людей, отказавшихся участвовать в войне, нарушающей международное право, и рискует тем, что их всё же мобилизуют». Василий Нарышкин не намерен сдаваться. Он обращается к политикам и СМИ. В крайнем случае он готов объявить голодовку.

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Экономика на пороховой бочке: как Россия финансирует войну и теряет будущее

Газета Neue Zürcher Zeitung анализирует противоречия российской экономики на фоне войны. Несмотря на рост ВВП — после спада на 1% в 2022 году в 2023 и 2024 годах зафиксированы миримум 3% роста — эта динамика обманчива: вся она обеспечена за счёт милитаризации. Кредиты на сумму свыше 260 миллиардов долларов, выданные предприятиям оборонной промышленности по льготным ставкам, навязаны указом Путина от февраля 2022 года. Эти расходы не отражаются в бюджете, а получатели — зачастую маложизнеспособные госкомпании. Вернуть кредиты они вряд ли смогут. После войны банки будут вынуждены их списать, что усилит нагрузку на финансы.

В то же время гражданский сектор сталкивается с кредитами под 20% годовых, что делает инвестиции практически невозможными. Усугубляют ситуацию демографический кризис, мобилизация, утечка мозгов и резкое снижение производительности в высокотехнологичных отраслях. Санкции подорвали перспективу перехода к технологической независимости: авиастроение остановлено, автопром завязан на китайские поставки. Доходы от продажи энергоносителей падают: только «Газпром» в 2024 году зафиксировал убыток почти в 13 млрд долларов.

Экономика на пороховой бочке: как Россия финансирует войну и теряет будущее. Russian Emergency Ministry Press Service

Из-за санкций в банковской сфере и логистических ограничений Россия вынуждена продавать нефть и газ с большими скидками. Упали и экспортные поставки вооружений: если раньше Россия занимала около 30% мирового рынка вооружений, то теперь на её долю приходятся менее 10%, а число стран-покупателей сократилось вдвое. Критическим остаётся дефицит бюджета: из 9 трлн рублей, накопленных в Национальном фонде благосостояния, уже потрачено 7 трлн. К концу 2025 года фонд может опустеть. Власти не исключают повышения налогов, но это чревато социальным напряжением.

Кремль оказался в тупике: война обеспечивает внутреннюю легитимность, но становится с точки зрения финансов неподъёмной. Формально мирное соглашение, возможно с участием Дональда Трампа, вполне могло бы быть продано внутреннему потребителю в качестве победы, но в реальности страну даже при таком исходе ожидают рецессия и социальный кризис. Время Кремля истекает.

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Швейцарская литературная премия ДАР и агрессия против Украины

Газета NZZ сообщает об учрежденной в Швейцарии в 2023 году писателем Михаилом Шишкиным совместно с группой славистов литературной премии ДАР, которая задумывалась как площадка для поддержки русскоязычных авторов вне зависимости от их гражданства и страны проживания. Цель — показать миру альтернативную Россию, не сводящуюся к Путину и его окружению. Премия также поддерживает перевод отобранных жюри произведений на европейские языки.

Однако уже первая церемония вручения премии столкнулась с острым кризисом. Как сообщила Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, лауреат премии — писательница Мария Галина, живущая в Одессе — отказалась от награды. Причина: она не хочет поддерживать язык страны-агрессора. Её книга «Рядом с войной. Одесса» рассказывала о жизни на фоне российской агрессии. Отказ вызвал широкий резонанс — как и включение в шорт-лист писателя Дениса Безносова, которого поэтесса Галина Рымбу обвинила в связях с программами депортации украинских детей.

Денис Бесносов, как пишет швейцарская газета, до эмиграции из России в 2022 году занимал должность заместителя директора Российской государственной детской библиотеки. В этой роли он мог, как предполагается, косвенно соприкасаться с системой идеологической обработки депортированных украинских детей. Однако, как подчёркивает FAS, никаких прямых доказательств его личной причастности не представлено. Сам Денис Безносов отвергает обвинения, но признаёт, что каждый в России — сознательно или нет — является частью системы.

Михаил Шишкин живет в Швейцарии с середины 90-х годов. Georgios Kefalas

Михаил Шишкин в ответ заявил, что ответственность за преступления должны нести те, кто виновен, но их расследование — задача украинского государства, а не жюри литературной премии. Он сожалеет об отказе Марии Галиной принять премию, но считает, что премия уже выполнила свою задачу: привлекла внимание к русскоязычным авторам, критикующим режим, и дала им возможность установить контакты с западными издателями.

Критика и противоречия, сопровождающие первый год существования премии ДАР, по мнению Михаила Шишкина, лишь подтверждают трагическое положение, в котором оказались все критически настроенные к российским властям русскоязычные авторы. Независимо от степени критики или дистанцирования от режима, почти каждый может оказаться под подозрением — пусть даже на основании домыслов или недоказанных обвинений. Тем не менее, убеждена газета, отмена премии как проекта — это не выход. Её дальнейшее существование важно уже потому, что само её появление ставит перед обществом вопрос: может ли культура сопротивляться авторитаризму, не растворяясь в нем.

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Украинские дроны атаковали завод концерна EuroChem

Украинские дроны атаковали химический завод в Новомосковске, примерно в 200 километрах к югу от Москвы. Об этом сообщает газета Tages-Anzeiger. Она же уточняет, что это предприятие принадлежит группе EuroChem, чей головной офис расположен в швейцарском кантоне Цуг. По информации Tages-Anzeiger, завот «Азот» — один из ключевых заводов концерна EuroChem. На нём производится азотная кислота, которая используется как в сельском хозяйстве, так и при производстве взрывчатки, включая боеприпасы. Исследование агентства Reuters показывает, что после начала войны в Украине завод в Новомосковске поставил тысячи тонн азотной кислоты Заводу имени Я.М. Свердлова из города Дзержинск, входящему в российский ВПК и уже находящемуся под швейцарскими санкциями.

Сама компания EuroChem, как указывает газета, не включена в санкционные списки Швейцарии. Формально она остаётся гражданским производителем, а её пресс-служба утверждает, что концерн не имеет отношения к военной промышленности. В то же время основатель EuroChem Андрей Мельниченко попал под санкции ещё в начале 2022 года и передал контроль над компанией своей супруге, которая также была впоследствии включена в санкционные списки. Такая структура управления EuroChem, как подчёркивает Tages-Anzeiger, позволяет ей до сих пор работать на территории Швейцарии без ограничений.

По информации Tages-Anzeiger, завот «Азот» — один из ключевых заводов концерна EuroChem. TA SWI

Это вызвало волну критики в парламенте Швейцарии. Депутат от партии «Зелёные» Мануэла Вайхельт заявила, что ситуация с EuroChem «чётко демонстрирует слабость санкционной политики Швейцарии». По её словам, продукция концерна имеет стратегическое значение для российской армии, а Швейцария «не может больше мириться с тем, что кантон Цуг остаётся логистическим центром поставок для войны против Украины». Мануэла Вайхельт уже инициировала парламентское обсуждение возможного введения санкций против компании. Государственный секретариат по экономике (SECO) пока воздерживается от конкретных комментариев, но утверждает, что находится в постоянном контакте с производителями удобрений и контролирует соблюдение действующих ограничений. Нарушения, как указано в заявлении ведомства, «систематически проверяются», а обход санкций «решительно преследуется». Этот сюжет, резюмирует газета, снова ставит вопрос о том, насколько эффективна и принципиальна санкционная политика Швейцарии.

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Следующий обзор швейцарской прессы мы пришлем Вам 23 июня 2025 года. А пока удачной новой недели и конечно же информативного чтения!

Обзор прессы подготовлен Игорем Петровым. Редактор: Людмила Клот.