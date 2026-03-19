«Сотрудники подъёмника в Энгельберге действовали по протоколу»

В результате аварии, произошедшей в среду на швейцарском курорте Энгельберг, погибла 61-летняя женщина. Keystone / Ti-Press / Samuel Golay

Председатель совета директоров компании-оператора Titlis-Bergbahnen заявил, что в среду 18 марта 2026 года, когда произошла авария, в результате которой погибла 61-летняя женщина, сотрудники решили приостановить работу линии подъёмника из-за сильного ветра. Как он сообщил газете Tages-Anzeiger, все кабины были «запаркованы».

В четверг, 19 марта 2026 года, подъёмник в Энгельберге всё ещё оставался выведенным из эксплуатации. Авария произошла в ходе выполнения технических процедур, связанных как раз с обеспечением безопасности перевозок. Об этом заявил Ханс Вики (Hans Wicki), председатель совета директоров транспортной компании Titlis-Bergbahnen и президент швейцарской Ассоциации предприятий-операторов канатных дорог (Seilbahnen Schweiz).

По его словам, сотрудники действовали так, как их и учили действовать. Ханс Вики также является членом Совета кантонов Швейцарии (Ständerat) от кантона Нидвальден. Как добавил Ханс Вики, этот инцидент стал серьёзным ударом по имиджу компании и всей отрасли, поскольку обычно вопросам безопасности в Швейцарии придаётся первостепенное значение.

В среду, напомним, в результате падения кабины горного подъёмника погибла 61-летняя женщина, жившая в этом регионе. Кабина линии Titlis Xpress отцепилась от направляющих тросов в районе Шлехтисматт (Schlächtismatt) во время движения со станции Трюбзее (Trübsee) к станции Энгельберг-Штанд (Engelberg-Stand) и рухнула вниз. Движение на участке между станциями Трюбзее (Trübsee) и Энгельберг-Штанд (Engelberg-Stand) было прекращено, вся техника была выведена из эксплуатации и в течение всего четверга, 19 марта.

Эксперт по канатным дорогам Рето Канале (Reto Canale) заявил швейцарскому информагентству Keystone-SDA, что требования безопасности в Швейцарии всегда «очень строгие». Keystone / Urs Flueeler

В качестве замены для перевозки пассажиров была задействована другая канатная дорога. Представитель компании Titlis-Bergbahnen не смог сказать, как долго будут действовать введённые ограничения. Аварийная линия была введена в эксплуатацию в 2015 году, а в сентябре 2025 года она прошла капитальный ремонт. Эксперт по канатным дорогам Рето Канале (Reto Canale) заявил швейцарскому информагентству Keystone-SDA, что требования безопасности в Швейцарии всегда «очень строгие».

Аварии крайне редки

Он добавил, что аварии на канатных дорогах Швейцарии происходят крайне редко. По словам этого эксперта, причиной нынешнего несчастья могли стать как технические неполадки, так и человеческий фактор. Среди возможных причин — дефекты материала или неисправные технические компоненты, а также несоблюдение инструкций или ошибочная оценка силы ветра, однако «на данном этапе исключать пока нельзя ничего».

По словам эксперта, причиной нынешнего несчастья могли стать как технические неполадки, так и человеческий фактор. Keystone / Urs Flueeler

Кабина, рухнувшая в Энгельберге, была изготовлена лидером рынка, компанией Garaventa, базирующейся в городе Роткройц (Rotkreuz) в Центральной Швейцарии. По словам эксперта, необходимость каких-либо действий со стороны других операторов канатных дорог будет зависеть от выводов Швейцарской службы по расследованию происшествий на транспорте (Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle, SUST).

«Если расследование выявит человеческий или технический сбой, другим компаниям-операторам, разумеется, тоже придётся проверить, не нужно ли и им принимать какие-либо соответствующие меры», — уточнил Рето Канале. Причины аварии сейчас выясняют прокуратура кантона Нидвальден и Швейцарская служба по расследованию происшествий на транспорте (SUST).

Как мы используем ИИ Русскоязычная версия материала создана с использованием систем искусственного интеллекта (таких как Deep l или Google Translate), затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch. Использование инструментов автоматического перевода дает нам время для написания большего количества оригинальных аналитических статей. Подробнее по ссылке в этом материале.

