Стоит ли отселять людей при малейшем риске?

Согласно результатам опроса газеты Blick, большинство респондентов считает, что власти должны иметь право принудительно переселять людей уже при наличии среднесрочного риска природных катастроф, прежде всего в горных регионах. Как сообщила эта газета в пятницу 29 августа 2025 года, 58% опрошенных ответили на этот вопрос «да» или «скорее да».
Противоположного мнения придерживались 39 процентов участников опроса. Оставшиеся три процента опрошенных воздержались от ответа. В опросе, проведённом в августе, по данным этого издания, приняли участие 5 568 человек как из немецкоязычной, так из западной франкофонной Швейцарии. Свое исследование газета Blick подготовила совместно с исследовательским институтом Sotomo (г. Цюрих). Как следует из ещё одной опубликованной газетой диаграммы, идея принудительного переселения даже при среднесрочном риске нашла поддержку среди сторонников самых разных партий.
Наиболее явное одобрение продемонстрировала электоральная база партии «Зелёные либералы» (Grünliberale Partei, GLP). Наименьшую поддержку эта инициатива получила среди сторонников правой Швейцарской народной партии (Schweizerische Volkspartei, SVP / UDC), хотя даже среди них 50% опрошенных высказались «за» или «скорее за» такие отселения. Большинство как сельских, так и городских жителей, участвовавших в опросе, в целом высказались в поддержку возможных отселений при наличии среднесрочных рисков наступления природных катастроф (лавин, селевых потоков, оползней).
Однако директор Ассоциации швейцарских горных регионов (Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Berggebiete, SAB) Томас Эггер заявил газете Blick, что он «не понимает такой логики». По его словам, людям, которые живут в горах на протяжении многих лет, трудно было бы объяснить подобное решение. «В горных регионах подход к природным рискам выглядит по-другому, с опасностями там обращаются иначе, нежели в городах, далеких от такого рода проблем», — сказал он.
