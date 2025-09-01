The Swiss voice in the world since 1935
Демократия
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Швейцарская демократия
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Доступ к лекарствам
Инновации в здравоохранении
Агробизнес
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Новостная рассылка
Посмотреть все рассылки
Новости

Стоит ли отселять людей при малейшем риске?

Стоит ли отселять людей при малейшем риске? Как сообщила газета «Блик» в пятницу 29 августа, 58% опрошенных ответили на этот вопрос «да» или «скорее да».
Стоит ли отселять людей при малейшем риске? Как сообщила газета «Блик» в пятницу 29 августа, 58% опрошенных ответили на этот вопрос «да» или «скорее да». Keystone-SDA

Согласно результатам опроса газеты Blick, большинство респондентов считает, что власти должны иметь право принудительно переселять людей уже при наличии среднесрочного риска природных катастроф, прежде всего в горных регионах. Как сообщила эта газета в пятницу 29 августа 2025 года, 58% опрошенных ответили на этот вопрос «да» или «скорее да».

Этот контент был опубликован на
2 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

Противоположного мнения придерживались 39 процентов участников опроса. Оставшиеся три процента опрошенных воздержались от ответа. В опросе, проведённом в августе, по данным этого издания, приняли участие 5 568 человек как из немецкоязычной, так из западной франкофонной Швейцарии. Свое исследование газета Blick подготовила совместно с исследовательским институтом Sotomo (г. Цюрих). Как следует из ещё одной опубликованной газетой диаграммы, идея принудительного переселения даже при среднесрочном риске нашла поддержку среди сторонников самых разных партий.

Читайте также:

Показать больше
Интерферометрический радар, направленный на вершину Пиццо Ченгало над швейцарской деревней Бондо. © Geopraevent

Показать больше

Адаптация к изменению климата

Высокие технологии против природных катастроф в горах

Этот контент был опубликован на Руководитель одной из швейцарских специализированных компаний объясняет, как устроены системы горного мониторинга и где они применяются.

Читать далее Высокие технологии против природных катастроф в горах

Наиболее явное одобрение продемонстрировала электоральная база партии «Зелёные либералы» (Grünliberale Partei, GLP). Наименьшую поддержку эта инициатива получила среди сторонников правой Швейцарской народной партии (Schweizerische Volkspartei, SVP / UDC), хотя даже среди них 50% опрошенных высказались «за» или «скорее за» такие отселения. Большинство как сельских, так и городских жителей, участвовавших в опросе, в целом высказались в поддержку возможных отселений при наличии среднесрочных рисков наступления природных катастроф (лавин, селевых потоков, оползней).

Однако директор Ассоциации швейцарских горных регионов (Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Berggebiete, SAB) Томас Эггер заявил газете Blick, что он «не понимает такой логики». По его словам, людям, которые живут в горах на протяжении многих лет, трудно было бы объяснить подобное решение. «В горных регионах подход к природным рискам выглядит по-другому, с опасностями там обращаются иначе, нежели в городах, далеких от такого рода проблем», — сказал он.

Показать больше
Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Показать больше

Демография

Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется.

Читать далее Кратко общественные темы от swissinfo.ch

А также по теме:

Показать больше
Оптоволоконные кабели, которые обычно используются для подключения к сети Интернет и телефонной связи, могут, как оказалось, помогать предсказывать опасные явления, такие как ледниковые обвалы или оползни.

Показать больше

Ледники и вечная мерзлота

Как оптоволокно прогнозирует стихийные бедствия в горах

Этот контент был опубликован на Оптоволоконные кабели и новые возможности в сфере прогнозирования стихийных бедствий в горах Швейцарии: подробнее в нашем материале.

Читать далее Как оптоволокно прогнозирует стихийные бедствия в горах
Показать больше
Дискуссия о Блаттене

Показать больше

Адаптация к изменению климата

Гибель деревни Блаттен: трагедия, потрясшая Швейцарию

Этот контент был опубликован на Оползень в долине Лётченталь стал крупнейшей природной катастрофой, произошедшей в Швейцарии за последние десятилетия.

Читать далее Гибель деревни Блаттен: трагедия, потрясшая Швейцарию

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Яннис Маврис

Каким вы видете будущее вашего континента?

Расскажите нам: где вы живёте? В какую сторону, по вашему мнению, движется развитие вашего региона и континента?

Присоединяйтесь к дискуссии
33 Отметки «мне нравится»
24 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Марк Лойтенэггер

Какова ситуация в вашей стране с доступностью жилья?

Ситуация в Европе с жилой собственностью может быть очень разной: в Швейцарии она одна, в Украине совсем иная. Расскажите нам о своем опыте!

Присоединяйтесь к дискуссии
60 Отметки «мне нравится»
66 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Патрисия Ислас

Как ваша страна реагирует на природные катастрофы?

Как системы раннего предупреждения, спасатели и власти действуют в вашей стране? Что работает, а что — нет?

Присоединяйтесь к дискуссии
5 Отметки «мне нравится»
3 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

Новости

Сложность профессии полицейского требует пространства, где сотрудники могут свободно высказываться.

Показать больше

Швейцарская политика

Главный полицейский отверг обвинения в системном расизме

Этот контент был опубликован на Сложность профессии полицейского требует пространства, где сотрудники могут свободно высказываться.

Читать далее Главный полицейский отверг обвинения в системном расизме
Победителем швейцарского Фестиваля альпийских искусств и видов спорта стал 30-летний Армон Орлик из Граубюндена.

Показать больше

Коронован новый чемпион Швейцарии по борьбе швинген

Этот контент был опубликован на Победителем швейцарского Фестиваля альпийских искусств и видов спорта стал 30-летний Армон Орлик из Граубюндена.

Читать далее Коронован новый чемпион Швейцарии по борьбе швинген
Президент Швейцарии подчеркнула на Фестивале альпийских искусств и видов спорта важность единых для общества ценностей.

Показать больше

Культура

Президент Швейцарии отметила на ESAF важность единых ценностей

Этот контент был опубликован на Президент Швейцарии подчеркнула на Фестивале альпийских искусств и видов спорта важность единых для общества ценностей.

Читать далее Президент Швейцарии отметила на ESAF важность единых ценностей
Деревянный бык по имени Макс высотой 20 метров после завершения праздника альпийских культуры и спорта отправится в кантон Ури.

Показать больше

Культура

Символ ESAF бык Макс переедет в кантон Ури

Этот контент был опубликован на Деревянный бык по имени Макс высотой 20 метров после завершения праздника альпийских культуры и спорта отправится в кантон Ури.

Читать далее Символ ESAF бык Макс переедет в кантон Ури
Трагедия произошла на территории, прилегающей к площадке Фестиваля альпийских искусств и видов спорта, проходящего в Моллисе (Mollis, кантон Гларус).

Показать больше

Поезд насмерть сбил человека во время фестиваля ESAF

Этот контент был опубликован на Трагедия произошла на территории, прилегающей к площадке Фестиваля альпийских искусств и видов спорта, проходящего в Моллисе (Mollis, кантон Гларус).

Читать далее Поезд насмерть сбил человека во время фестиваля ESAF
Швейцарское Финансово-аудиторское ведомство (EFK) опубликовало данные о средствах, привлеченных политическими партиями в 2024 году.

Показать больше

Партии Швейцарии отчитались о своих доходах за 2024 год

Этот контент был опубликован на Швейцарское Финансово-аудиторское ведомство (EFK) опубликовало данные о средствах, привлеченных политическими партиями в 2024 году.

Читать далее Партии Швейцарии отчитались о своих доходах за 2024 год
Комитет Kompass требует поставить на голосование форму проведения референдума по так называемому Третьему пакету соглашений с ЕС.

Показать больше

Инициатива Kompass требует референдума о референдуме

Этот контент был опубликован на Комитет Kompass требует поставить на голосование форму проведения референдума по так называемому Третьему пакету соглашений с ЕС.

Читать далее Инициатива Kompass требует референдума о референдуме
Те, кто не живет в городе Прунтру, кантон Юра, скорее всего, не смогут посещать местный открытый бассейн до конца сезона в сентябре.

Показать больше

В Поррантрюи продлят запрет иностранцам пользоваться бассейном

Этот контент был опубликован на Те, кто не живет в городе Поррантрюи, кантон Юра, скорее всего, не смогут посещать местный открытый бассейн до конца сезона в сентябре.

Читать далее В Поррантрюи продлят запрет иностранцам пользоваться бассейном
Среди раскопанных бесценных находок присутствуют бронзовый меч, кольцо из бронзы и янтарная бусина.

Показать больше

Культура

В Швейцарии нашли сокровища бронзового века

Этот контент был опубликован на Среди раскопанных бесценных находок присутствуют бронзовый меч, кольцо из бронзы и янтарная бусина.

Читать далее В Швейцарии нашли сокровища бронзового века
Компания Perlen Papier AG, входящая в холдинг Perlen Industrieholding, объявила о плане сократить около 65 рабочих мест.

Показать больше

Рабочее место

Бумажный комбинат Perlen Papier сокращает 65 рабочих мест

Этот контент был опубликован на Компания Perlen Papier AG, входящая в холдинг Perlen Industrieholding, объявила о плане сократить около 65 рабочих мест.

Читать далее Бумажный комбинат Perlen Papier сокращает 65 рабочих мест

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
Если на небе слишком много облаков, съёмку проводить нельзя. Но небольшие облака можно будет убрать потом при обработке снимков. SRF / Roman Fillinger

Показать больше

Страна как на ладони: Swisstopo фотографирует Швейцарию

Этот контент был опубликован на Даже в век спутников швейцарские картографы ежегодно заново фотографируют треть территории страны. Зачем?

Читать далее Страна как на ладони: Swisstopo фотографирует Швейцарию
Помимо склона над деревней Бриенц (на фото), который местные власти называют «самым тщательно контролируемым в Европе», значительная опасность обвалов существует и в других районах кантона Граубюнден.

Показать больше

В кантоне Граубюнден сохраняется угроза горных обвалов

Этот контент был опубликован на Значительная опасность горных обвалов сохранятся и в других регионах Швейцарии, в частности в районах кантона Граубюнден.

Читать далее В кантоне Граубюнден сохраняется угроза горных обвалов
Вид на обломочный конус: так выглядят сейчас миллионы тонн камней, льда и других обломков, накрывших деревню Блаттен в долине Лётченталь после обрушения ледника 28 мая. Съёмка от 6 июня 2025 года. Keystone / Michael Buholzer

Показать больше

Гибель швейцарской деревни Блаттен: что будет дальше?

Этот контент был опубликован на Власти уже обсуждают планы по её восстановлению, но на этом пути находится ещё немало серьёзных препятствий. Что известно на данный момент?

Читать далее Гибель швейцарской деревни Блаттен: что будет дальше?
Блаттен (на фото), Бриенц, Бондо — не пора ли переосмыслить жизнь в горах, там, где люди, вообще-то, жили тысячелетиями?

Показать больше

«Не каждый обвал в горах происходит из-за изменения климата»

Этот контент был опубликован на Блаттен, Бриенц, Бондо — не пора ли переосмыслить жизнь в горах, там, где люди, вообще-то, жили тысячелетиями?

Читать далее «Не каждый обвал в горах происходит из-за изменения климата»

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR