Трансженщину вывели из бернского бассейна Marzilibad

Бассейн Marzilibad в Берне в 2011 году, до реконструкции. keystone

В центре скандала в бернском бассейне Marzilibad оказалась трансженщина. В воскресенье 28 июня в самый разгар жары по указанию администрации бассейна сотрудники полиции вывела её из Paradiesli, нудистской зоны для женщин. В понедельник власти города Берн принесли ей свои извинения.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Bern apologises to trans woman detained in women’s bathing area Читать далее Bern apologises to trans woman detained in women’s bathing area

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Как сообщила городская администрация, вечером в воскресенье трансженщина находилась в женской нудистской зоне бассейна Marzilibad. Из-за некоторых физических признаков часть посетительниц не восприняла её как женщину. Одни посетительницы почувствовали себя некомфортно из-за её присутствия, другие, напротив, выразили ей поддержку.

Разговоры с участниками конфликта не помогли успокоить ситуацию. После этого администрация комплекса решила прибегнуть к удалению женщины из данной зоны с помощью полиции. По оценке городских властей, к этому, с их точки зрения, неверному решению, привела общая напряжённая атмосфера. Управление спорта города Берн намерено в будущем яснее разъяснять правила доступа в эту зону.

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«Все лица, которые идентифицируют себя как женщины и живут как женщины, имеют доступ в зону Paradiesli». На это особо указала городская администрация. Существует внутренняя инструкция, помогающая, по ее словам, сотрудникам бассейна применять правила доступа на практике. В крайнем случае решающим считается официальный пол, указанный в документе, удостоверяющим личность. Как подчеркнули власти города, данная персона соответствовала правилам доступа в эту зону.

Окружение этой персоны, в свою очередь, раскритиковало действия полиции как «несоразмерные». В их заявлении говорится, что шесть сотрудников полиции с применением грубой физической силы повалили трансженщину на землю и увели её в наручниках. По словам людей из её окружения, сказанным в разговоре с агентством Keystone-SDA, после этого трансженщину два часа удерживали в полицейском участке, а ночь она провела в клинике.

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Полиция, со своей стороны, заявила, что трансженщина, несмотря на требования персонала бассейна, отказалась покинуть женскую нудистскую зону. По данным полиции, несколько присутствовавших выразили ей поддержку и помешали полицейскому вмешательству, тогда как сама трансженщина активно сопротивлялась действиям полиции. Затем неизвестный человек напал на сотрудницу полиции. Она получила лёгкие травмы.

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