Финансовая неустойчивость в Швейцарии затронула средний класс. Каждый четвёртый представитель его наименее обеспеченной части не смог бы оплатить непредвиденный счёт на 2500 франков. Keystone-SDA

Большинство населения Швейцарии по-прежнему относится к среднему классу. Однако данные Федерального статистического ведомства (Bundesamt für Statistik, BFS) показывают: с точки зрения финансовой устойчивости эта социальная группа давно уже не однородна. Особенно уязвимы люди с доходами у нижней границы среднего класса: многие такие домохозяйства живут почти без финансового запаса.

Федеральное статистическое ведомство делает этот вывод на основе анализа бюджетов домохозяйств, а также данных о доходах и условиях жизни среднего класса. В 2024 году к группе со средним уровнем дохода относились около 4,9 млн жителей Швейцарии. Для одинокого человека это, например, означает ежемесячный доход брутто от 4228 до 9061 франка. Для пары с двумя детьми младше 14 лет к этой же группе относится совокупный валовой доход домохозяйства до налогов и сборов от 8800 до 19 028 франков в месяц.

Данные BFS показывают, что особенно быстро финансовые возможности исчерпываются у менее обеспеченной части среднего класса. К ней относится чуть более четверти постоянного населения страны — около 2,3 млн человек. В эту группу входят одинокие люди с валовым доходом ниже 6041 франка в месяц, а также пары с двумя детьми младше 14 лет, если общий валовой доход домохозяйства составляет менее 12 685 франков в месяц. Именно у этой группы финансовые резервы часто оказываются очень ограниченными.

По данным BFS, каждый четвёртый представитель менее обеспеченной части среднего класса не смог бы самостоятельно справиться с непредвиденными расходами в размере 2500 франков. Кроме того, 10,5% представителей этой группы, или около 240 тыс человек, вынуждены тратить на жильё более 40% дохода домохозяйства. Ещё около 320 тыс человек из этой части среднего класса говорят, что им трудно или очень трудно дотянуть до конца месяца. Почти 260 тыс человек из той же социальной группы отказались от отпуска по финансовым причинам.

Как мы применяем ИИ Русскоязычная версия материала создана с использованием систем искусственного интеллекта (таких как Deepl или Google Translate), затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch.

