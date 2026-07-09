Цюрих стал вторым в мире по дороговизне элитного потребления

Речь идёт не о средней стоимости жизни в городе, а о расходах на премиальные товары и услуги, которыми пользуются состоятельные жители и приезжие. Keystone-SDA

В рейтинге Julius Bär Lifestyle Index город Цюрих поднялся на второе место среди самых дорогих для состоятельных людей городов мира. Дороже, по данным банка Julius Bär, остаётся только Сингапур. За прошедший год Цюрих поднялся сразу на три позиции.

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Важно, однако, что этот индекс измеряет не обычную стоимость жизни большинства жителей города. Он показывает, во сколько состоятельным людям обходится здесь поддержание своего «высокого уровня жизни»: жильё, премиальные товары и услуги, медицина, образование, отдых и другие расходы.

Главной причиной подъёма Цюриха в рейтинге авторы исследования называют укрепление швейцарского франка. По сравнению с другими городами мира особенно дорогими в Цюрихе оказались покупка жилья, велосипеды, дамские сумки, медицинские услуги, в том числе лазерная коррекция зрения, и спа-услуги. При этом частные школы, напротив, выглядят относительно недорогими.

Темные тучи сгущаются над площадью Парадеплац в Цюрихе — финансовым центром Швейцарии. Keystone / Alessandro Della Bella

Первое место в рейтинге сохранил Сингапур. Там высокие расходы состоятельных людей связаны прежде всего с ценами на жильё и автомобили, а также с сильным сингапурским долларом. В первую пятёрку также вошли Монако, Гонконг и Лондон. В целом расходы состоятельных людей, по данным исследования, выросли во всем мире за 2025 год в среднем примерно на 10% (в долларовом эквиваленте). Авторы исследования объясняют этот тренд инфляцией и колебаниями валютных курсов:

«В глобально взаимосвязанном мире курсы валют определяют стоимость жизни во все большей степени». Подъём Цюриха банк Julius Bär трактует как доказательство того факта, что этот город, как и прежде, помогает, особенно в нестабильные времена, эффективно сохранять накопленный капитал. Для богатых семей, по мнению авторов рейтинга, Цюрих остаётся символом стабильности и доверия к его структурам и институтам. Данные для актуального индекса Julius Bär Lifestyle Index собирались с конца февраля 2026 года до начала марта. Поэтому последствия войны с Ираном в нём ещё не учтены.

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Перевод с немецкого. Русскоязычная версия под редакцией НК, ИП, АП.

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