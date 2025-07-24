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Швейцарию ожидает новый иск по AT1-облигациям

Британская юридическая фирма инициировала арбитражное разбирательство против Швейцарии в связи со списанием облигаций категории AT1.
Британская юридическая фирма инициировала арбитражное разбирательство против Швейцарии в связи со списанием облигаций категории AT1. Keystone-SDA

Британская юридическая фирма инициировала арбитражное разбирательство против Швейцарии в связи со списанием облигаций категории AT1, произошедшим в рамках экстренного слияния банка Credit Suisse с UBS весной 2023 года.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo
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Как сообщает портал Finews.ch, ссылаясь на заявление юридической фирмы Holman Fenwick Willan (HFW), иск будет подан в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (ICSID) при Всемирном банке в Вашингтоне. Цель — добиться компенсации для инвесторов из Сингапура, Китая и стран Ближнего Востока, понёсших убытки после принудительного списания этих долговых бумаг. Среди истцов — бывшие держатели облигаций Additional Tier 1 (AT1) Credit Suisse.

По данным HFW, клиенты фирмы из Сингапура владели ценными бумагами на сумму 80 млн долларов США (64,2 млн швейцарских франков), а инвесторы из Китая и ближневосточного региона — ещё на 300 млн долларов. По информации Finews.ch, это будет первое дело по AT1, переданное в ICSID. Предмет иска — спорное решение швейцарского финансового регулятора Finma, который в марте 2023 года обнулил стоимость AT1-облигаций Credit Suisse, что означало списание около 16 млрд швейцарских франков в номинальном выражении.

Этот шаг был частью антикризисной сделки, организованной Федеральным советом Швейцарии (правительством) в ситуации международного давления. Сделка была реализована вне обычных законодательных процедур, на основе чрезвычайного правового режима (Notrecht) и с предоставлением широких государственных гарантий. Решение Finma вызвало сильный резонанс на рынках и подорвало доверие к долговым инструментам AT1, поскольку инвесторы понесли значительные убытки.

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«Обнуление» облигаций Credit Suisse AT1 может влететь в копеечку

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Облигации AT1 (Additional Tier 1) – это долговые инструменты, введённые после финансового кризиса 2008 года в рамках реформы порядка правового регулирования банковской системы. Согласно международным стандартам Базель III они относятся к так называемым инструментам дополнительного основного капитала, то есть к гибридным бумагам, которые сочетают признаки как долговых, так и долевых ценных бумаг. Их задача — повысить устойчивость банков в кризисных ситуациях.

Они предусматривают возможность принудительного списания или конвертации в акции при наступлении так называемого триггера, например, предоставлении государственной помощи. В обмен на повышенные риски эти бумаги предлагали более высокую доходность. В марте 2023 года Finma признала слияние UBS и Credit Suisse таким «триггером». Однако, как отмечают участники рынка, многие инвесторы ожидали конвертации AT1 в акции, пусть и в обесцененные, но отнюдь не полного их списания. В результате акции Credit Suisse были обменяны на бумаги UBS по курсу 22,48 к 1, что дало акционерам хотя бы частичную компенсацию.

Напротив, держатели AT1 оказались в ситуации, когда их инвестиции были полностью аннулированы, что вызвало «недоумение» у ряда трейдеров и управляющих фондов. С тех пор против Швейцарии и UBS поданы иски в нескольких юрисдикциях, включая США, где были зарегистрированы даже коллективные иски. В Швейцарии Федеральный административный суд (Bundesverwaltungsgericht) на данный момент рассматривает жалобу, поданную около 3000 инвесторами AT1 в отношении Finma. Решение по этому делу ожидается в течение 2025 года.

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