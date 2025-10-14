«Швейцария должна иметь сильную армию»
Главнокомандующий Вооружёнными силами и президент Союза работодателей выступили в поддержку всеобщей воинской обязанности.
Главнокомандующий Вооружёнными силами Швейцарии (Chef der Armee) Томас Зюссли (Thomas Süssli) и президент Союза работодателей (Schweizerischer Arbeitgeberverband) Северин Мозер (Severin Moser) совместно выступили в поддержку граждан, проходящих обязательную воинскую службу. В открытом письме к представителям бизнес-кругов они призвали оказывать больше поддержки тем, кто служит в армии.
Поводом для этой инициативы стал материал портала 20minuten.ch о людях, сталкивающихся с трудностями на работе из-за необходимости временно покинуть офис ради службы в армии (в Швейцарии можно отслужить весь срок сразу, а можно набирать необходимые дни постепенно). После этой публикации Томас Зюссли призвал военнослужащих сообщать ему о подобных случаях.
На его обращение откликнулись 80 человек. Эти отклики, как отмечается, вызвали обеспокоенность как у военного руководства, так и у представителей работодателей. В открытом письме Томаса Зюссли и Северина Мозера также говорится: «Времена стали более тревожными. В Европе идёт война. Ситуация с безопасностью ухудшается практически каждый день. Признаков улучшения немного, поэтому крайне важно, чтобы и Швейцария имела сильную армию».
Кроме того, они указали, что «сотрудники предприятий — это наши военнослужащие, проходящие службу по призыву. Только благодаря им армия может выполнять все свои основные функции». Авторы обращения призвали руководства компаний проявлять уважение к сотрудникам, призванным для прохождения службы в учебных подразделениях, в рамках программ переподготовки или к тем, кто временно покидает место своей основной работы для очередного этапа действительной военной службы.
Работодатели, как указано далее в открытом письме Томаса Зюссли и Северина Мозера, имеют возможность извлекать пользу из навыков, приобретённых их сотрудниками во время службы в армии, включая такие качества, как стрессоустойчивость, психологическая твёрдость и умение руководить подчинёнными. Кроме того, «молодые люди, проходя военную службу, учатся работать с людьми разного языка, происхождения и культуры».
