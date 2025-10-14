The Swiss voice in the world since 1935
Международная Женева
Швейцарская дипломатия
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Демократия
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Швейцарская демократия
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Доступ к лекарствам
Инновации в здравоохранении
Агробизнес
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Новостная рассылка
Посмотреть все рассылки
Новости

«Швейцария должна иметь сильную армию»

Главнокомандующий Вооружёнными силами и президент Союза работодателей выступили в поддержку всеобщей воинской обязанности.
Главнокомандующий Вооружёнными силами и президент Союза работодателей выступили в поддержку всеобщей воинской обязанности. Keystone-SDA

Главнокомандующий Вооружёнными силами и президент Союза работодателей выступили в поддержку всеобщей воинской обязанности.

Этот контент был опубликован на
2 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

Главнокомандующий Вооружёнными силами Швейцарии (Chef der Armee) Томас Зюссли (Thomas Süssli) и президент Союза работодателей (Schweizerischer Arbeitgeberverband) Северин Мозер (Severin Moser) совместно выступили в поддержку граждан, проходящих обязательную воинскую службу. В открытом письме к представителям бизнес-кругов они призвали оказывать больше поддержки тем, кто служит в армии.

Поводом для этой инициативы стал материал портала 20minuten.ch о людях, сталкивающихся с трудностями на работе из-за необходимости временно покинуть офис ради службы в армии (в Швейцарии можно отслужить весь срок сразу, а можно набирать необходимые дни постепенно). После этой публикации Томас Зюссли призвал военнослужащих сообщать ему о подобных случаях.

На его обращение откликнулись 80 человек. Эти отклики, как отмечается, вызвали обеспокоенность как у военного руководства, так и у представителей работодателей. В открытом письме Томаса Зюссли и Северина Мозера также говорится: «Времена стали более тревожными. В Европе идёт война. Ситуация с безопасностью ухудшается практически каждый день. Признаков улучшения немного, поэтому крайне важно, чтобы и Швейцария имела сильную армию».

Читайте также:

Показать больше
Число разрешений на приобретение оружия в последние годы значительно увеличилось.

Показать больше

Культура

Швейцарцы всё чаще получают лицензии на оружие

Этот контент был опубликован на Что стоит за этим трендом — рост спортивного интереса, изменения в законодательстве или чувство неуверенности в будущем?

Читать далее Швейцарцы всё чаще получают лицензии на оружие

Кроме того, они указали, что «сотрудники предприятий — это наши военнослужащие, проходящие службу по призыву. Только благодаря им армия может выполнять все свои основные функции». Авторы обращения призвали руководства компаний проявлять уважение к сотрудникам, призванным для прохождения службы в учебных подразделениях, в рамках программ переподготовки или к тем, кто временно покидает место своей основной работы для очередного этапа действительной военной службы.

Работодатели, как указано далее в открытом письме Томаса Зюссли и Северина Мозера, имеют возможность извлекать пользу из навыков, приобретённых их сотрудниками во время службы в армии, включая такие качества, как стрессоустойчивость, психологическая твёрдость и умение руководить подчинёнными. Кроме того, «молодые люди, проходя военную службу, учатся работать с людьми разного языка, происхождения и культуры».

Показать больше
Ежегодно около 11 000 солдат преждевременно покидают швейцарскую армию, не завершив службу. Что стоит за этими цифрами?

Показать больше

Лучшее из контента SRG

Швейцарская молодёжь и армия: что пошло не так?

Этот контент был опубликован на Ежегодно около 11 000 солдат преждевременно покидают швейцарскую армию, не завершив службу. Что стоит за этими цифрами?

Читать далее Швейцарская молодёжь и армия: что пошло не так?
Показать больше
Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Показать больше

Демография

Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется.

Читать далее Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Новости

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR