Швейцария не станет вслед за Германией запрещать алкоголь на вокзалах

Ввести «сухой закон» на всех своих объектах компания намерена до 15 октября 2026 года. Keystone-SDA

Компания «Швейцарские федеральные железные дороги» (SBB) продолжит продавать алкоголь на вокзалах и не планирует вводить общий запрет на его употребление.

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Никакого алкоголя на платформах и в помещениях вокзалов: германская железнодорожная компания Deutsche Bahn решила пойти на радикальный шаг, рассчитывая тем самым повысить степень безопасности пассажиров и своих сотрудников. Ввести «сухой закон» на всех своих объектах компания намерена до 15 октября 2026 года.

Действовать он будет на 5 400 железнодорожных станциях и вокзалах Германии. Исключение сделают для вокзальных ресторанов и баров, имеющих лицензию на продажу алкоголя. Пассажирам также по-прежнему разрешат проносить через вокзал купленные алкогольные напитки, если бутылки или банки будут оставаться закрытыми. Запрещать алкоголь непосредственно в поездах Deutsche Bahn пока не собирается.

Более того, в поездах дальнего следования сама компания продолжает продавать алкогольные напитки. Поводом для введения запрета стал инцидент, произошедший недавно в федеральной земле Баден-Вюртемберг на юго-западе ФРГ. По предварительным данным местной прокуратуры, во время проверки билетов в региональном поезде 36-летний пассажир начал избивать руками и ногами 26-летнего сотрудника службы безопасности компании Deutsche Bahn.

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Во время потасовки дверь вагона не выдержала, и сотрудник компании выпал через образовавшийся проём из движущегося поезда. Почему открылась дверь? Пока неизвестно. Предполагается, что нападавший находился в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщили со своей стороны «Швейцарские федеральные железные дороги» информагентству Keystone-SDA, вводить общий запрет на употребление алкоголя на вокзалах или в поездах в Швейцарии не планируется.

При этом в вокзальных магазинах по-прежнему запрещено продавать алкоголь после 22 часов. На швейцарских вокзалах продолжат действовать существующие правила, призванные обеспечивать безопасность пассажиров и персонала. Сотрудники службы безопасности имеют право вмешаться, если употребление алкоголя приводит к нарушениям общественного порядка или создаёт опасность для окружающих.

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