Демократия
Швейцарская демократия
Доступ к лекарствам
Инновации в здравоохранении
Агробизнес
Новости

Швейцария отложила либерализацию правил пожарной безопасности

Запланированные послабления в сфере пожарной безопасности в Швейцарии откладываются.
Запланированные послабления в сфере пожарной безопасности в Швейцарии откладываются. Keystone-SDA

Запланированные послабления в сфере пожарной безопасности в Швейцарии откладываются.

Этот контент был опубликован на
2 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

Запланированные послабления в сфере пожарной безопасности в Швейцарии откладываются. Как сообщил в ответ на запрос Рольф Майер (Rolf Meier), руководитель отдела связей с общественностью Ассоциации кантональных страховых компаний в сфере недвижимости (Vereinigung kantonaler Gebäudeversicherungen), принято решение взять в этом процессе «паузу».

В понедельник 5 января 2026 года в ответ на дополнительный запрос было подтверждено, что в рамках усилий по либерализации норм в сфере пожарной безопаности действительно объявлена пауза.

В настоящее время разрабатывается новый график дальнейших шагов. Ранее, в понедельник во второй половине дня, сообщалось, что рассматривается лишь вариант «промежуточной остановки» (Zwischenstopp). Первой об этом сообщила газета Neue Zürcher Zeitung.

Техническая процедура межведомственных консультаций по полной переработке национального законодательства в области пожарной безопасности началась в середине сентября 2025 года.

Примерно 500-страничный проект поправок был подготовлен Ассоциацией кантональных организаций по страхованию от пожаров (Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen, VKF). Предполагалось, что новые нормы будут действовать на всей территории Швейцарии, при этом их практическая реализация будет возложена на кантоны и муниципальные образования (общины).

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

Новости

