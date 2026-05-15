Швейцария поддерживает трибунал по Украине

По мнению Алена Берсе, этот специальный трибунал «олицетворяет собой справедливость и надежду».

Швейцария и ещё 35 государств, а также ЕС объявили о намерении присоединиться к новому расширенному частичному соглашению о создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

Об этом в пятницу, 15 мая 2026 года, сообщил Совет Европы на встрече министров иностранных дел стран организации в Кишинёве, Молдова. Генеральный секретарь Совета Европы, бывший министр Федерального совета (правительства) Швейцарии Ален Берсе (Alain Berset), приветствовал этот шаг, назвав его «решающим этапом на пути к практическому созданию специального суда и признанию ответственности за нападение на Украину».

По словам Алена Берсе, этот специальный суд является символом «правосудия и надежды». Теперь, подчеркнул он, политическое обязательство нужно перевести в практическую плоскость: обеспечить работу суда и его финансирование. Для создания суда его должны поддержать не менее 16 государств. Швейцария готова участвовать в этом процессе, но её присоединение к трибуналу ещё должен будет одобрить парламент. Об этом заявил министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис (Ignazio Cassis), возглавлявший швейцарскую делегацию на встрече.

В письменной версии своего выступления Иньяцио Кассис заявил, что Швейцария «полностью» поддерживает план действий Совета Европы по Украине. Тем самым его страна «посылает ясный сигнал против безнаказанности». «Будучи участницей Реестра ущербаВнешняя ссылка, причинённого агрессией Российской Федерации против Украины (Register of Damage Caused by the Aggression of the Russian Federation against Ukraine/ Реєстр збитків для України), и подписав КонвенциюВнешняя ссылка о создании Международной комиссии по рассмотрению требований Украины о компенсации ущерба (Convention establishing an International Claims Commission for Ukraine), моя страна намерена продолжать движение к справедливому и прочному миру для Украины», — заявил Иньяцио Кассис.

«Реестр ущерба» фиксирует заявления о потерях, вреде и ущербе, причинённых российской агрессией против Украины. «Международная комиссия» должна будет рассматривать такие требования, оценивать их и определять размер возможной компенсации. Задача нового трибунала — расследовать преступление агрессии против Украины, возбуждать дела и выносить приговоры в отношении тех, кто несёт за него основную ответственность.

Речь идёт прежде всего о высокопоставленных российских официальных лицах, причастных к этому преступлению. Это первый случай, когда специальный суд создаётся под эгидой Совета Европы. Россия была исключена из этой организации после начала агрессии против Украины в феврале 2022 года. Создание такого суда, которого добивалась Украина, было одобрено на министерской встрече Совета Европы ещё в мае 2025 года.

Специальный трибунал должен закрыть пробел в юрисдикции Международного уголовного суда (International Criminal Court, ICC). МУС может расследовать военные преступления, преступления против человечности и геноцид, совершённые в Украине, однако он не может расследовать в этой ситуации само преступление агрессии, то есть решение о нападении и развязывании войны.

Иньяцио Кассис также подчеркнул, что Швейцария «выступает за адресное многостороннее сотрудничество без дублирования структур». В качестве действующего председателя Комитета министров Совета Европы он намерен «добиваться большей взаимодополняемости между Советом Европы и Международным уголовным судом». Кроме того, Иньяцио Кассис поддержал вступление Косова в Совет Европы, назвав это «сигналом в пользу стабильности европейского континента».

Как мы используем ИИ Русскоязычная версия материала создана с использованием систем искусственного интеллекта (таких как Deepl или Google Translate), затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch. Использование инструментов автоматического перевода дает нам время для написания большего количества оригинальных аналитических статей. Подробнее по ссылке в этом материале.

