Швейцария получила донорскую кожу для лечения ожогов
Пострадавших при пожаре в Кран-Монтане лечат в Цюрихе с использованием донорской кожи из Нидерландов, а всего цюрихские клиники получили оттуда 9,3 кв. метра донорской кожи.
Кожа, изъятая от умерших доноров, была доставлена в Университетскую клинику Цюриха (Universitätsspital Zürich) тремя отдельными партиями. Как сообщил представитель базирующегося в городе Харлем банка человеческих тканей ETB-BISLIFE, швейцарские таможенные органы проявили высокую степень готовности к сотрудничеству, что позволило оперативно оформить перевозку.
Донорская кожа используется как временное покрытие ожоговых поверхностей: она защищает раны от инфекций и способствует заживлению поврежденных тканей. По мере стабилизации состояния пациентов такие кожные покровы впоследствии заменяются постоянными трансплантатами, которые в большинстве случаев берутся из собственной кожи пациента, главным образом из эпидермиса.
Эпидермис представляет собой верхний слой кожного покрова, состоящий преимущественно из кератиноцитов, основных клеток наружного слоя кожи, составляющих около 90% её массы. Эпидермис не содержит кровеносных сосудов и выполняет барьерную функцию, защищая организм от инфекций, потери жидкости и внешних воздействий. При лечении ожогов именно эпидермис пациента чаще всего используется для аутотрансплантации (пересадки собственной кожи), поскольку он хорошо приживается и снижает риск отторжения.
Впервые цюрихская клиника обратилась к нидерландскому банку тканей в первой половине дня 1 января 2026 года. Уже вечером того же дня первая партия в 20 000 квадратных сантиметров (два квадратных метра) была отправлена почтой и прибыла в Цюрих на следующее утро. В следующую пятницу была отправлена вторая партия в 52 000 квадратных сантиметров, а ещё 21 000 квадратных сантиметров — в следующий понедельник.
Банк ETB-BISLIFE также поставил донорскую кожу в Лейпциг, где проходят лечение трое пострадавших швейцарцев, переведённых туда после пожара в Кран-Монтане. В настоящее время новые поставки кожи в Швейцарию не запланированы. «В течение ближайших двух-трёх недель возможны дополнительные поставки — но в зависимости от хода лечения», — отметил представитель ETB-BISLIFE. По словам директора швейцарского фонда Swisstransplant Франца Иммера (Franz Immer), в Швейцарии не практикуется забор кожи от умерших лиц, давших согласие на донорство своих органов.
